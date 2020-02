Veseljaki so obiskali kolege na Dolenjskem listu .....

27.2.2020 | 13:45

Jože Lenart je z veseljem odprl vrata Dolenjskega lista urednici radia Veseljak (Rdeči kapici) z ekipo

Na Radiu Krka in Dolenjskem listu so bili deležni prave puste zabave. Naslednje leto so obljubili, da se jim pridružijo tudi na terenu.

Novo mesto - Na pustni torek se veseljakova ekipa že tradicionalno odpravi na teren s krofi, dobro voljo in muziko. Tudi letos je bilo tako.

Ekipo Veseljakov so izpred Radia Veseljak odpeljali FS prevozi Žužemberk.

Pošiljko več kot 2000 krofov je dostavilo podjetje ŽITO , ki so ji letos Veseljaki odpeljali proti Dolenjski.

Na poti so se ustavili v Ivančni Gorici, v Bršljinu v Novem mestu pa so obiskali prijatelje iz Dolenjskega lista in Radia Krka.

V mestnem jedru Novega mesta so jih pričakali otroci z vrtca, potem pa so prebudili še vse zaspance v Qlandii Novo mesto.

Odlično so se imeli, mimoidoči pa so jih prosili, da pridejo večkrat na leto, saj je dobra volja vedno dobrodošla.

Za muziko so poskrbeli člani Ansambla Plus, pa tudi Cilka in Joži.

Ekipa Radia Veseljak