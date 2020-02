Ko želimo koga pohvaliti, to tudi naredimo!

27.2.2020 | 16:00

Z okrogle mize (Foto: Univerza NM)

Novo mesto - Na Fakulteti za ekonomijo in informatiko ter Fakulteti za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu je včeraj, kot sporočajo s fakultete, potekala Okrogla miza z naslovom Izzivi komunikacije z različnimi javnostmi. V razpravi o komuniciranju z različnimi ciljnimi skupinami so sodelovali: svetovalka za odnose z javnostmi na Mestni občini Novo mesto Monika Gabrič Simon, Maja Žunič Fabjančič iz regijskega NVO centra in Irena Potočar Papež, ki ima obilo izkušenj na področju korporativnega komuniciranja.

Gabrič Simonova je v razpravi razkrila, kako je potekalo krizno komuniciranje z obilico jeznih občanov ob sekanju drevoreda na Glavnem trgu v Novem mestu. Poudarila je, da si želi večjega sodelovanja mladih občanov.

Žunič Fabjančičeva je poudarila pomen osebne izkušnje pri zmanjšanju stereotipnega komuniciranja. Kot je povedala, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela zato veliko pozornosti namenja delavnicam, na katerih mladi komunicirajo s predstavniki marginaliziranih družbenih skupin.

Potočar Papeževa pa je opozorila, da je treba razrešiti komunikacijski vozel čim prej, ko se čustva poležejo, in na pravi način: dostojanstveno, brez obtoževanja, napadanja, groženj, poniževanja in ovinkarjenja. Zelo pomembna pa je tudi, je povedala, sprotna pozitivna komunikacija ter da ko želimo kaj oziroma koga pohvaliti, naj to tudi naredimo.

M. L.-S.