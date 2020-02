Koronvirusa v Sloveniji še ni

27.2.2020 | 15:15

Ilustrativna slika

Ljubljana - Danes do 12. ure v Sloveniji še nismo imeli potrjenega nobenega primera okužbe z novim koronavirusom. Tako so sporočili po današnji 62. redni seji vlade RS, na kateri se je vlada seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

»Glede na omejene izbruhe in potrjene primere v sosednjih državah in drugje po svetu je možnost pojava virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. Zelo pomembno je, da smo pripravljeni na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe kot tudi pri omejevanje širjenja okužbe,« so zapisali v sporočilu za javnost, v katerem tudi sporočajo, da se je vlada odločila, da se zaradi ureditve motenj na trgu pri preskrbi z dobavo osebne varovalne opreme, za potrebe obvladovanja epidemije koronavirusa, za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, iz državnih blagovnih rezerv uporabi določeno število zaščitnih mask, respiratorjev, kombinezonov, rokavic in praškov za razkuževanje.

Kot so še zapisali, ministrstvo za zdravje za namen preprečitve morebitnega izbruha oz. širjenja koronavirusa v Sloveniji pripravlja ukrepe za zaščito zdravstvenega in drugega osebja, ki bi lahko prišlo v stik z morebitno obolelimi osebami.

M. L.-S.