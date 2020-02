Našel ročno bombo, podrto drevo oviralo promet

27.2.2020 | 18:05

Foto: Arhiv DL

V naselju Orehovo v občini Sevnica je občan naletel na ročno bombo iz obdobja II. svetovne vojne, italijanske izdelave. Nevarno najdbo so pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije uničili na kraju najdbe. Kraj uničenja so zavarovali gasilci PGD Sevnica in policisti PP Sevnica.

Pri naselju Breg pri Sinjem Vrhu v občini Črnomelj je zjutraj podrto drevo oviralo promet. Drevo so razžagali in odstranili gasilci PGD Sinji Vrh.

M. Ž.