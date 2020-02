Prvo srečanje Pahorja in Milanovića na Otočcu

27.2.2020 | 18:30

Predsednik republike Borut Pahor je danes na delovnem obisku gostil novega predsednika Hrvaške Zorana Milanovića. (Foto: Daniel Novakovič/STA)

Otočec - Predsednik republike Borut Pahor in njegov hrvaški kolega Zoran Milanović sta se danes na prvem srečanju na Otočcu zavzela za reševanje odprtih vprašanj med državama. Vladi v Ljubljani in Zagrebu sta pozvala, naj naredita vse, da bodo odnosi med državama na vseh področjih odlični, je poročala STA.

Oba sta v izjavi za medije po pogovorih povedala, da sta se dotaknila vseh odprtih vprašanj, kot sta meja in vstop Hrvaške v schengensko območje, pri čemer sta se strinjala, da ne bodo rešena čez noč.

Slovenski predsednik je poudaril, da je vstop Hrvaške v schengen v interesu Slovenije, a opozoril, da bo odločitev v Ljubljani obremenjevalo, če arbitražna odločba o meji med državama ne bo uveljavljena. Dejal je, da obžaluje, če bo do tega prišlo, zato si prizadeva, da bi prišlo do vzajemnega dogovora o načinu uveljavitve arbitražne razsodbe, ker bi to olajšalo odločitev o hrvaškem članstvu v schengnu.

Milanović pa je dejal, da bi imela največje koristi od vstopa Hrvaške v schengensko območje Slovenija, saj bi se schengenska meja prestavila na mejo z Bosno in Hercegovino. Zatrdil je, da Hrvaška »bolj ali manj uspešno« varuje svojo mejo in če tega ne bi počela, bi imela škodo tudi Slovenija, navaja STA.

Glede vprašanja meje med državama je Milanović poudaril, da je osnova mednarodno pravo, vendar je najprej treba sesti za mizo in se pogovarjati o tem vprašanju. Po njegovem mnenju ne gre za vprašanje, ki bi državama povzročalo glavobol, saj življenje teče naprej. »Vendar ne smemo bežati pred problemi,« je dejal.

Pahor je pristavil, da sta se dogovorila, da odprtih vprašanj ne bodo pometali pod preprogo in pustili, da čas mineva, ne da bi se trudili za njihovo rešitev.

Milanović je še dejal, da od prihodnje slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše ne pričakuje negativnih presenečenj, temveč dialog in rešitve.

Predsednika sta se dogovorila tudi za nadaljevanje pobude Brdo Brioni, ki ji sopredsedujeta Slovenija in Hrvaška. Milanović se je ob tem zavzel za »manjšo inventuro« regionalnih pobud, predvsem tistih, ki nimajo nobenega finančnega okvira.

Glede hrvaških ukrepov na meji za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, zaradi katerih na slovenski strani nastajajo zastoji, je hrvaški predsednik dejal, da ima hrvaška vlada verjetno razloge za to, kar počne. Pri tem je dodal, da panika ni potrebna.

Pahor je dejal, da je treba pri ukrepih sodelovati in jih usklajevati. »Gre za zdravje naših ljudi in moramo storiti vse, kar je v naši moči, da si pomagamo najti tiste rešitve, ki to zdravje ohranjajo,« je poudaril.

STA, M. Ž.