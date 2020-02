Gorelo osem avtomobilov

28.2.2020 | 07:00

Sinoči ob 20.51 uri je v naselju Goriča vas v občini Ribnica gorelo osem osebnih vozil. Požar so pogasili gasilci PGD Ribnica in Nemška vas ter opravili pregled s termovizijsko kamero. Podrobnosti še niso znane.

Gorelo na travniku

Ob 16.21 je v naselju Gabrovka pri Zagradcu, občina Ivančna Gorica, gorelo na travniku. Gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem so s hitro intervencijo pogasili požar na površini okoli 3000 kvadratnih metrov, še preden se je razširil v bližnji gozd.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:30 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2, TP OSTRIŽ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA, na izvodu BREZA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA .

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 6.15 in 6.45 uro ter med 15. in 15.30 uro na območju TP Raka šola, med 7. in 7.30 in med 14. in 14.30 uro na območju TP Celine Raka in Raka Vinji vrh, med 7.30 ter 14. uro na območju TP Vrh Videm in med 8.20 in 13. uro na območju TP Vihre; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 9.30 uro na območju TP Stranje, Zgornja Blanca, Ložice, Marisove loze in Kališovec med 10. in 13.30 uro na območju TP Brezje, Brezje vas, Vrhe Bohor, Bohor Dobrava, Bohor Jablance, Zakov in Bohor; na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 11. uro na območju TP Brezina izvod Brezina desno, Kos in Cerjak ter med 9.30 in 12. uro na območju TP Brežice prosvetni dom izvod bife pri kinu stran desno; na področju nadzorništva Sevnica pa med 8.15 in 14.15 na območju TP Breško izvod Breško in med 8.15 in 14.15 uro na območju TP Breško izvod Juntez.

M. K.