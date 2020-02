Motena dobava vode

28.2.2020

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Ceste bratov Cerjakov in Trga vstaje v Brežicah, da bo danes od 8.00 do predvidoma 11.00 ure motena dobava vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

V 24 urah prijeli 53 Pakistancev

V 24 urah, od 6. ure včeraj do 6. ure danes zjutraj so policisti Policijske uprave Ljubljana med opravljanjem nalog varovanja državne meje

na območju Rajndola izsledili in prijeli 53 tujcev (drž. Pakistana), ki so

nezakonito prestopili državno mejo. Postopki policistov s tujci še niso

zaključeni.

M. L.-S.