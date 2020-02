Francoski slikar v Trebnjem

28.2.2020 | 09:35

Marc Bourlier (Foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Z otvoritve razstave (Foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje so včeraj odprli razstavo francoskega slikarja Marca Bourlierja Utelešenje časa. Razstavo slikarja, ki je leta 2018 kot prvi prejel posebno nagrado Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje in možnost samostojne predstavitve v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, je odprl mirnski župan Dušan Skerbiš, avtorja in njegova dela pa je predstavila avtorica razstave in kustodinja Andrejka Vabič Nose.

»Z neverjetnim posluhom za kompozicijo sestavlja koščke naplavljenega lesa v presunljive, satirične in ironične celote, pri čemer črpa iz poznavanja zgodovine umetnosti in se navdihuje tudi v številnih neevropskih kulturah, ki jih je imel priložnost spoznati že v mladosti. Les zaživi na novo, dela pa obiskovalce ponesejo med baumanovske človeške roje ali med ponavljajoče se mantre budističnih menihov, s figurami se lahko nasmejimo ali pa zjočemo, skratka: ustvarimo jih lahko v svojo lastno resničnost,« je o izbranih delih povedala Vabič Nosetova.

V kulturnem programu so sodelovali učenci glasbene šole Trebnje. Razstava z izbranimi 52 deli, ki jih je avtor ustvaril v zadnjih dveh desetletjih, bo v Trebnjem na ogled do 3. maja.

(foto: Alenka Stražišar Lamovšek).

M. L.-S.