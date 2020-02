Ne moremo spremeniti čez noč, kar je narava ustvarjala tisoče let

28.2.2020 | 11:35

Brežice - V Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice je včeraj potekala predstavitev priprave na pomladanska dela. O tem, kaj vse in kako se to počne spomladi v sadno-zelenjavnem vrtu je zbranim govoril Jan Bizjak, ki je s sadjarstvom in vrtnarstvom v stiku že od mladih nog.

Bizjak, ki je odraščal na kmetiji in je imel svoj zelenjavni vrt že pri desetih letih, je v prvem delu predavanja spregovoril o vrtninah in ustreznem obdelovanju vrta, predvsem o vrstah gnojil in procesih, s katerimi lahko vrtninam koristimo ali škodimo. V nadaljevanju je s pomočjo slikovnega gradiva nazorno in razumljivo predstavil, kako se obrezuje sadno drevje, svoje predavanje pa je nadgradil tudi s napotki o tem, kako določeno vrsto sadja ali vrtnin pripraviti za zdrav obrok. Sam je namreč imel zdravstvene težave, ki pa jih je z ustrezno prehrano iz doma pridelane hrane odpravil.

Kot so zapisali v brežiški knjižnici o njegovem predavanju, je očitno, da Bizjak v svojem poklicu uživa, da je v skrbi za vrt in sadno drevje zelo pomembno, da v tem uživamo ter da moramo delovati strpno, saj nečesa, kar je narava ustvarjala na tisoče let, ne moremo spremeniti čez noč, pa je povedal tudi Bizjak zbranim na včerajšnjem dogodku v Knjižnici Brežice.

M. L.-S.; Foto: Knjižnica Brežice