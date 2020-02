V okviru programa Svit lani na Dolenjskem odkrili 15 primerov raka

Novo mesto - Prihajajoči mesec marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke. Prihodnji mesec bo zato veliko govora o tem raku, ki je eden najpogostejših rakov, in o pomenu preprečevanja in njegovega zgodnjega odkrivanja.

Za rak na debelem črevesu in danki je značilno, da se bolezen razvija več let, lahko tudi več kot 10 let. Značilno je tudi, da nima prepoznavnih znakov. Kot pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki je nosilec preventivnega zdravstvenega programa Svit, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, vključuje pa moške in ženske med 50. in 74. letom starosti, in sicer vsaki 2 leti, je zaradi poznega odkrivanja umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno in manj uspešno. Omenjeni rak zato tudi predstavlja velik javnozdravstveni problem.

»Pomembno je poudariti, da razvoj bolezni lahko preprečimo, če predrakave spremembe odkrijemo in odstranimo pravočasno,« poudarjajo na inštitutu. Zato v Sloveniji že 11. leto deluje preventivni presejalni Program Svit, ki omogoča zgodnje odkrivanje in preprečevanje raka na debelem črevesu in danki. »Od leta 2011 je po podatkih Registra raka za Slovenijo viden padec pojavnosti raka debelega črevesa in danke pri celotni populaciji Slovenije, kar je zadosten dokaz, da Program Svit resnično učinkuje,« pravijo na Inštitutu za javno zdravje.

In kako se ljudje odzivajo na ta program?

Iz letnega poročila o delovanju Programa Svit za zdravstveno regijo Novo mesto za leto 2019, je razvidno, da se je v zdravstveni regiji Novo mesto lani na vabilo v program Svit odzvalo 66,71 odst. vabljenih oseb, kar je nekoliko več, kot je slovensko povprečje (65,6 odst.).

Odzivnost je bila tudi v letu 2019 pri moških nižja kot pri ženskah (pri moških je znašala 60,94 odst., pri ženskah 72,31 odst.). Najvišja odzivnost med občinami v regiji je bila v občini Mirna Peč (78,48 odst.), najnižja pa v občini Krško (60,01 odst.).

Lani so z območja novomeške zdravstvene regije v program Svit povabili 20.406 oseb, od tega 10.052 moških in 10.354 žensk. 20.381 osebam, od tega 10.034 moškim in 10.347 ženskam, je bilo vabilo tudi vročeno. Izjavo o sodelovanju je vrnilo 13.597 (66,71 odst.) oseb, od tega 6.115 (60,94 odst.) moških in 7.482 (72,31 odst.) žensk. Zaradi začasnih ali trajnih izključitvenih kriterijev (kolonoskopija v zadnjih treh letih z odstranjenimi polipi ali brez, rak debelega črevesa ali danke in kronična vnetna črevesna bolezen) je bilo izključenih 872 (6,41 odst.) oseb, od tega 394 moških in 478 žensk. V programu ni želelo sodelovati 14 (0,07 odst.) oseb, od tega 2 moška in 12 žensk.

Od 12.145 vrnjenih kompletov vzorcev blata primernih za analizo je bilo 11.387 (93,76 odst.) testov negativnih in 758 (6,24 odst.) pozitivnih. Presejane je bilo 62,48 odst. povabljene populacije.

V letu 2019 je 617 oseb s pozitivnim testom na prikrito krvavitev v blatu prvič opravilo kolonoskopijo. Odkritih je bilo 15 primerov raka debelega črevesa in danke, 171 oseb je imelo napredovali adenom, kar predstavlja večje tveganje za nastanek raka.

