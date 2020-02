Namerno trčil v policijsko vozilo in poškodoval policista

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti včeraj okoli 19. ure med kontrolo prometa pri Krškem ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot. Kršitelj svetlobnih in zvočnih znakov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. Pri Drnovem so poskušali voznika ustaviti policisti v drugem vozilu, takrat pa se je namerno zaletel v vozilo policije in nadaljeval z vožnjo. V izsleditev nevarnega voznika je bilo napotenih več policijskih patrulj in policisti so ga uspeli ustaviti v naselju v okolici Krškega. Zoper voznika in potnika so uporabili prisilna sredstva in jih obvladali. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka je imel 0,51 miligramov alkohola, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Odvzeli so mu prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil, v katerem so bili artikli, ki najverjetneje izvirajo iz kaznivega dejanja tatvine. V vozilu, v katerega je trčil 21-letni voznik, sta bila lažje poškodovana dva policista, oskrbeli so ju v Zdravstvenem domu Krško. Med intervencijo policistov so prebivalci naselja v službena vozila metali kamenje in poškodovali še štiri službena vozila. V nadaljevanju so policisti omogočili varen prihod in izvedbo nalog reševalcem, ki so nudili pomoč mladoletnici, ki je izgubila zavest. Mladoletnica, kot sporočajo s PU Novo mesto, ni bila udeležena v nobenem izmed policijskih postopkov. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, tatvine in poškodovanja tuje stvari. 21-letnemu vozniku, ki je z namerno prometno nesrečo kot mladoletnik že poškodoval službeno vozilo policije, so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog v višini 3640 evrov.

Priprli osumljenca, ki je ustrahoval občane in grozil policistom

Policisti in kriminalisti so na območju Bele krajine obravnavali več kaznivih dejanj in kršitev, ko je 27-letni nasilnež ustrahoval občane in grozil policistom. Osumljenec je na javnem kraju občane ustrahoval s pištolo in posameznikom grozil, da bo z njimi obračunal. Grožnje in žaljivke je izrekal tudi policistom in kriminalistu. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 27-letnik razbil tudi vrata gostinskega lokala v Črnomlju, v notranjosti izpraznil vsebino gasilnega aparata in povzročil premoženjsko škodo. Kriminalisti so na podlagi zbranih ugotovitev pri preiskavah kaznivih dejanj pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca. V hišni preiskavi so našli imitacijo pištole, s katero je grozil. Storilec se je poskušal izogniti kazenskim postopkom in je pobegnil na Hrvaško, kjer so ga prijeli hrvaški policisti, saj je tudi tam kršil javni red in mir in v gostinskem lokalu ogrožal in ustrahoval goste. Hrvaški varnostni organi so ga po zaključenem postopku na sodišču predali našim policistom, ki so mu odvzeli prostost in ga pridržali. 27-letnega moškega so policisti in kriminalisti v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, zaradi katerih je že prestajal zaporno kazen (požigi vozil, pretepi, grožnje, napadi na policiste, poskus požiga policijske postaje itd.). Novomeški kriminalisti so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil pripor. Nadaljujejo s preiskavami in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj groženj, nasilništva, napada na uradne osebe, ko opravljajo naloge varnosti, preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in poškodovanja tuje stvari. Z ugotovitvami bodo kazensko ovadbo dopolnili. Policisti in kriminalisti so med preiskavami kaznivih dejanj pridobili podatke, da je osumljenec ustrahoval in grozil še več osebam, ki pa zaradi strahu pred njegovim maščevanjem kaznivega dejanja niso naznanili policiji. Policisti zato vse morebitne žrtve oziroma oškodovance pozivajo, da se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo policiste in jih seznanijo s protipravnimi ravnanji osumljenca. Žrtve na ta način lahko pomembno prispevajo k ustreznemu sankcioniranju osumljenca in ohranjanju varnosti v svojem okolju.

Nasilnež nad partnerko in policiste

Včeraj okoli 20. ure so se novomeški policisti odzvali na klic na pomoč zaradi nasilja v družini. Ob prihodu na kraj sta policista izsledila nasilneža, ki pa ni hotel sodelovati v postopku. Vpil je na policista, poskušal je zapustiti kraj, kar sta mu onemogočila, potem pa jima grozil in pozival k pretepu. Zoper njega sta uporabila prisilna sredstva in ga obvladala. Zbrala sta obvestila in ugotovila, da je 33-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, ob prisotnosti otroka izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko in ji z nožem grozil, da jo bo ubil. Zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve, so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po zaključeni policijski preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja otroka in surovo ravnanje in preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, ko opravlja naloge varnosti.

Vlomil v zidanico

V kraju Bedenj na območju PP Črnomelj je med 23. 2. in 27. 2. nekdo vlomil v zidanico. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 400 evrov škode.

Ukradel denar in nakit

V Šmarjeških Toplicah je včeraj med 18. in 21. uro neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit in povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Potnica huje poškodovana

26. 2. okoli 17. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Drnovem, v smeri proti Obrežju. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 40-letna voznica osebnega avtomobila iz Srbije, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, trčila v nasip in varovalno ograjo. Voznica in 41-letna potnica sta se v nesreči lažje poškodovali, 37-letna potnica iz Bolgarije pa je utrpela hude poškodbe. Poškodovane udeleženke nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Pijan povzročitelj pobegnil s kraja nesreče

V noči na 28. 2. so bili policisti obveščeni, da naj bi na cesti pri Lešnici nekdo trčil v prometni znak in odpeljal s kraja. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali in v bližini izsledili in ustavili povzročitelja, ki je zapustil kraj nesreče. Opravili so ogled in ugotovili, da je 36-letni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak. Povzročitelju, ki se v nesreči ni poškodoval in je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tovorno vozilo vozil pod vplivom alkohola

Policisti PP Metlika so včeraj nekaj pred 7. uro med kontrolo prometa na cesti Novo mesto - Metlika, pri Suhorju, ustavili voznika tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 51-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,46 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Pijanemu in brez vozniškega dovoljenja zasegli avto

Včeraj okoli 15. ure so novomeški policisti na Otočcu zasegli avtomobil 25-letnemu kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,37 miligramov alkohola. O kršitvah so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršitelja, ki je vznemirjal stanovalce bloka, pridržali

V noči na 28. 2. so črnomaljske policiste poklicali na pomoč iz stanovanjskega bloka v Črnomlju, kjer naj bi moški motil javni red in mir s predvajanjem glasne glasbe in vpitjem. 27-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli tri državljane Pakistana

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dolenje Podgore in Gorenjih Radencev (PP Črnomelj), izsledili in prijeli tri državljane Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

