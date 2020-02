Sredi septembra bodo imela mrliško vežico tudi Sela pri Šumberku

28.2.2020 | 18:55

Foto: Občina Trebnje

Trebnje - Komunala Trebnje d.o.o., s katero je občina Trebnje konec lanskega leta podpisala pogodbo za izgradnjo mrliške vežice Sela pri Šumberku, je ta mesec pričela s pripravljalnimi deli in trenutno za ta projekt, kot sporočajo z občine Trebnje, že izvaja zemeljski izkop za temelje.

Investicija zajema izgradnjo estetskega pokopališkega objekta, parkirišča, kjer je predvideno 16 parkirnih mest, in cestnega priključka oz. dostopa do parkirišča. V samem objektu bodo štirje funkcionalni prostori: poslovilni prostor – kjer leži pokojnik, predprostor – zbirna ploščad pred mrliško vežico, sanitarije in prostor za svojce – čajna kuhinja.

Projektiran objekt je enoetažen, grajen iz opeke, streha je enokapnica z naklonom 6 stopinj. Objekt bo izoliran s toplotno izolacijo, fasada bo zaključena s finalnim zaključnim slojem bele barve. V fazi gradnje se bodo s projektantom in nadzornikom uskladili še detajli glede finalnega izgleda stavbnega pohištva in izvedbe strehe.

Pogodbena vrednost projekta, v katerega je vključena tudi zunanja ureditev, znaša 142.984,51 evrov brez DDV oz. 174.441,1 evrov z DDV. Denar za novo mrliško vežico bo v celoti zagotovila Občine Trebnje iz svojega proračuna. Rok za izvedbo in dokončanje vseh del po pogodbi je 15. september 2020.

M. L.-S.