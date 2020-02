Cesta proti Pleterjam v klavrnem stanju, obnova spomladi

29.2.2020 | 09:10

Dotrajana cesta iz Šmarja proti Pleterjam je res potrebna obnove.

Alojz Hosta s kolegico svetnico Darijo Kovačič

Šmarje - Občina Šentjernej načrtuje obnovo dotrajane ceste iz Šmarja proti Pleterjam. Gre za pomembno lokalno povezavo, saj med drugim vodi do vinogradniških goric, Javorovice in Kartuzije Pleterje.

Cesta je res že dolgo v klavrnem stanju, čeprav je občina z obnovo začela že pred leti, a le enega dela, drugi pa je pravzaprav še bolj problematičen. Pred leti je izvedla prvi del obnove in sicer od križišča pri pokopališču v Šmarju do nasipa, ostal pa je še drugi del, od Golobinjeka do razcepa za Pleterje.

Krajani dnevno opozarjajo, da je cesta uničena, ravno tako bankine, nujno potrebna je obnova, saj je cesta skoraj neprevozna. Problematiko je na občinski seji že večkrat izpostavil svetnik Alojz Hosta (Lista Skupaj za prihodnost), ki je povedal, da so na problematičnem delu napeljali še neko zemljino in tako se je na nek način ustavilo odvodnjavanje. Zdaj pritiska voda z bližnjih bregov in sadovnjaka na nasip, ki se podira, vse skupaj pa je postalo nevarno za udeležence v prometu, zlasti za pešce in med njimi otroke, saj pločnika tam ni.

Poseg ni tako enostaven, treba bo rešiti problem z vodo in obnoviti cesto. Projekt sanacije je bil narejen in projektantska vrednost je znašala več kot tristo tisoč evrov, kar ni malo. Kot je zagotovil takrat še župan Radko Luzar, bodo naložbo skušali racionalizirati in jo izpeljati čim prej spomladi.

Podžupan Janez Selak, ki opravlja funkcijo župana po Luzarjevem odstopu, pravi, da bo šlo za velik zalogaj, tudi po finančni plati in dvomi, da bo cena kaj nižja. Gradbeno dovoljenje občina za projekt že ima, sledi razpis za izvajalca del, v tem času pa občina odkupuje potrebna zemljišča, da bo v času gradnje uredila obvoz skozi vas Sela in tako rešila ozko prometno grlo.

Obvoz mora biti namreč primeren ne le za osebna vozila, pač pa tudi za šolski avtobus. Sočasno z ureditvijo okrog 180 metrskega dela ceste občina obljublja ureditev odvodnjavanja, ki ob večjem deževju povzroča težave nekaterim stanovalcem v Šmarju.

Besedilo in foto: L. Markelj