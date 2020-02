Most bo še zaprt

29.2.2020

Šentpeterski most pred dobrim tednom dni. (Foto: M. Ž.)

Otočec - Prenova močno dotrajanega mostu v vasi Otočec se bo podaljšala. Z deli so začeli 22. januarja po jutranji prometni konici, ob ugodnem vremenu pa naj bi bila končana februarja. Vreme gre sicer izvajalcu, to je podjetje CGP Novo mesto, zelo na roke, a se bodo, kot so pojasnili na novomeški občini, zaradi izredno slabega stanja nosilne konstrukcije, predvidoma podaljšala do sredine marca.

Zamenjati so namreč morali dobro polovico več nosilnih elementov kot so sprva načrtovali.

M. Ž.