Zapora ne do konca marca, ampak do konca maja

29.2.2020 | 15:00

Zapora pri Krki (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Pred časom so za ves promet zaradi gradbenih del za novomeško Krko zaprli del Šmarješke ceste, ki vodi iz Mačkovca proti ločenskemu križišču, nasproti čistilne naprave. Kljub temu da je na obvestilnih tablah za zdaj zapisano, da zapora traja do 27. marca, bo po podatkih izvajalca del krškega Kostaka predvidoma trajala kar do konca maja,

Obvoz je, kot smo že poročali, urejen po obvoznici mimo Qlandie in je označen z ustrezno prometno signalizacijo na krožišču pri »pletenki«, iz mesta proti Mačkovcu pa promet poteka enosmerno, koridor za pešce pa je urejen.

Nekaj sprememb je doživel tudi mestni potniški promet. Naj ponovimo: na Šmarješki cesti so spremenili potek voženj v smeri s Sevnega na linijah 2, 3, 4 in 5. Avtobusi vozijo mimo Qlandie po obvoznici do postajališča Krka in nato naprej po ustaljenem voznem redu proti centru mesta. Postajališča Mačkovec, Krka Tehnični pregledi in Ločna ne delujejo, potniki pa lahko uporabijo postajališče ob krožišču v bližini Qlandie (v smeri obvoznice) in postajališče Krka. Vožnje iz centra Novega mesta proti Sevnemu so ostale nespremenjene.

M. Ž.