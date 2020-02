Belokranjski veterani vojne za Slovenijo so strumna vrsta

29.2.2020 | 10:15

Udeležence je pozdravil predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina Matija Brunskole, ki je tudi vodil slovesno veteransko dejanje (na fotografiji) ter poročal o delu in načrtih združenja. (Foto: M. L.)

Letnega zbora se je udeležilo veliko članov združenja in gostov. (Foto: M. L.)

Zasedanje zbora so v začetku pospremili s kulturnim sporedom. Na fotografiji nastop Patricije Zupančič. (Foto: M. L.)

Krasinec - Slovenska vojska odlično opravlja naloge doma in v tujini. Ima odlične pripadnike, je med drugim dejal na včerajšnjem letnem zboru območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina v gostilni Kapušin na Krasincu Boštjan Pavlin, generalni direktor direktorata za obrambne zadeve pri ministrstvu za obrambo.

Udeležence je uvodoma pozdravil predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina Matija Brunskole. Pred uradnim delom zasedanja so v kulturnem sporedu, ki ga je povezovala Maja Brunskole, nastopili Kvintet Dolc, ki je zapel tudi himno, harmonikarka Patricija Zupančič, otroška skupina Folklorne skupine Ivan Navratil iz Metlike in harmonikar Adam Dedić.

V nadaljevanju so po slovesnem veteranskem dejanju prisluhnili poročilom in delovnemu načrtu združenja. Že omenjeni Boštjan Pavlin je med drugim predstavil t. i. Belo knjigo o Slovenski vojski oziroma slovenskem obrambnem sistemu. Na letnem zboru so zbrane nagovorili metliški župan Darko Zevnik, ki je nastopil v imenu tudi obeh sosednjih belokranjskih občin, predstavniki številnih združenj veteranov vojne za Slovenijo s širšega območja in predstavnik veteranov hrvaške domovinske vojne iz Ozlja ter policijskega združenja Sever in borcev za vrednote NOB in združenja generala Maistra. Eden od poudarkov teh nagovorov je bil, da je območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina organizirano zelo dobro in da ga odlikuje velika pripadnost članstva.

M. L.

