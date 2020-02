Dom starejših prevzela avstrijska družba s Koroške

29.2.2020 | 19:00

Dom starejših Ribnica je od leta 2008 dobil že tretjega lastnika. (Foto: arhiv M. G.)

Ribnica - Dober mesec je od tega, kar je Dom starejših občanov Ribnica, ki ga je zadnjih deset let vodil direktor in tudi edini lastnik Branko Gorečan, kupila avstrijska družba s Koroške.

Gre za manjšo skupino, ki ima uveljavljene reference na področju institucionalnega varstva. V lasti ima 13 domov med Beljakom in Celovcem ter nekaj domov starejših po Sloveniji. »Mehko različico spremembe lastniške strukture zaposleni in stanovalci niso čutili. Prav tako ni nobenih bojazni po zmanjševanju števila zaposlenih ali kakovosti storitev našim uporabnikom,« je zatrdil Gorečan, ki bo v domu kot prokurist ostal še do prvega septembra letos, ko se bo upokojil.

Delo prokurista opravlja tudi Jaka Bizjak, dosedanji predsednik skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki ga je postavil novi lastnik. Omenjena družba kupuje domove, ki so bili oziroma so v dobri kondiciji in imajo dolgoročne poslovne načrte. »Pogovori o prodaji so trajali nekoliko dlje, saj smo hoteli, da sta partnerja v tem poslu korektno zadovoljna ob podpisu končne pogodbe. Še posebej bi rad poudaril, da so novemu lastniku na prvem mestu ljudje oziroma zaposleni, ki so sicer obiskali kar nekaj domov na Koroškem,« je še dejal Gorečan.

Sicer je ribniški dom, ki je vrata odprl leta 2008, takrat v lasti družbe Riva, polno zaseden, s 148 stanovalci. Lani so imeli več kot 500 prošenj za sprejem, januarja letos pa že 48. Četrtina prosilcev je iz okolice Ljubljane, preostali pa s širšega Ribniškega oziroma Kočevskega.

Članek je bil objavljen v 8. številki Dolenjskega lista z dne 20. februar.

M. Glavonjić