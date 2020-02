Poškodoval se je pri delu v gozdu

29.2.2020 | 18:05

Pri Goriški vasi v občini Mirna Peč se je ob 9.44 pri delu v gozdu poškodoval občan. Na kraju so ga oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči NMP Novo mesto in ga nato prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela trava in podrast

V Ulici na Hribu v Novem mestu je ob 15.45 pod daljnovodom gorela suha trava in podrast. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel.

Le nekaj minut kasneje so se gasilci GRC-ja in PGD Šmihel gasili še požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov na nenadzorovanem kurišču na Topliški cesti v Novem mestu ob reki Krki.

