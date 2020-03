FOTO: Oblast, komedija o igri z močjo

1.3.2020 | 10:20

Mitja Krumar kot Ante Pešalič in Marjeta Fabijan kot Greta. (Foto: M. Ž.)

Mu je uspelo zmagati?

Režiserka Rafaela Novak Kren

Vesna Pirc je tokrat zaigrala v moški vlogi, bila je tajnik Dragec.

Straža - Gledališka sekcija Kulturno-umetniškega društva Straža se je sinoči na odru domačega kulturnega doma predstavila s komedijo Vinka Möderndorferja Oblast. Polna dvorana je ljubiteljske igralce, od celotne ekipe jih je tokrat kar polovica čistih novincev, z bučnim aplavzom nagradila za prijetno in humorno druženje. Ponovitev bo danes ob 18.30.

In o čem govori zgodba? Uspešen podjetnik Ante Pešalič (Mitja Krumar) je z nekaj »inovativnimi« potezami poskrbel, da lahko skupaj z ženo Amalijo (Zvonka Struna) in hčerko Vaneso (Katarina Petan) lagodno živi. Tudi na račun izkoriščanja delavcev. Ko Vanesa v hišo pripelje Jocota (Robert Kren), ta Anteja prepriča, da gospodarska moč ni vse in Ante se odloči, da kandidira za poslanca. Njegov novi hobi zamaje lepo utrjen položaj najbolj obveščenega človeka v hiši – tajnika Dragca (Vesna Pirc), ki se od te velike novice dalje bolj ali manj uspešno bori za svoj obstoj, saj ga vse bolj izpodrivajo zainteresirani posamezniki: Marjan (Marko Rudolf) in Marjana (Romana Tesovnik), sindikalist Kalander (Borut Kulovec) in Greta (Marjeta Fabjan).

»Komedija le lahkotna, če pa ji dovolite, vas bo opozorila na mnoge razsežnosti želje po moči, ki žene ljudi, da ne izbirajo sredstev,« je na gledališki list zapisala režiserka predstave Rafaela Novak Kren in pridala, da so celotno predstavo snovali skupaj, niso pa pristali zgolj na interpretacijo besedila, zato so komedijo malce priredili.

Sami so poskrbeli tudi za glasbeno opremo, režiserka je prispevala besedila, njen soprog Robert, ki igra v predstavi, za uglasbitev, izvedli pa so jo Jernej Fabijan, Ana Markelj Karlič, Andrej Karlič, Nejc Lukan in Klemen Juršič.

M. Ž.

