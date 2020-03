Požar uničil gospodarsko poslopje, poginilo tudi osem koz

1.3.2020 | 09:50

Sinoči Ob 21.01 je v naselju Sobenja vas, občina Brežice, gorelo gospodarsko poslopje. Posredovali so gasilci PGD Sobenja vas, Cerina, Obrežje, Skopice in Brežice. Gasilci so ogenj, ki je leseno zidan objekt v izmeri okoli 25 x 8 metra uničil, pogasili.

Kljub močnemu vetru jim je uspelo pred ognjem obvarovati stanovanjsko hišo in ostale pomožne objekte. V požaru je poleg sena uničeno tudi nekaj kmetijske opreme in mehanizacije.

Gasilcem je uspelo pred ognjem rešiti nekaj domačih živali, osem koz pa je poginilo. Na gasilski straži so do 5.27 ostali gasilci PGD Sobenja vas in Cerina. Na kraj je bil napoten tudi dežurni pri Elektro Celje, ki je odklopil električni tok. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob progi

Ob 18.32 je ob železniški progi v ulici Potočna vas v Novem mestu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 5 kvadratnih metrov pogasili.

Do otroka

Ob 19.36 so v Bajčevi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata prostora, v katerem je bil zaprt otrok.

Dimnik

Ob 19.45 so na Stražnjem Vrhu, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mavrlen so izpraznili peč, ohladili in očistili dimnik ter pregledali okolico dimnika.

Zabojnik

Ob 22.14 je v Dolnji Težki Vodi, občina Novo mesto, gorelo v komunalnem zabojniku. Gorečo vsebino je z vodo zalila občanka, gasilci PGD Stopiče in GRC Novo mesto so ogenj dokončno pogasili.

Zapuščeni avto



Ob 23.27 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so ga pogasili.

B. B.