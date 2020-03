Krka bo trepetala do konca

1.3.2020 | 10:30

Foto: D. Perko/KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so po tritedenskem premoru v ligi Aba doživeli peti zaporedni poraz. Na domačem parketu so morali priznati premoč vodilnemu Partizanu, ki je zmagal s 76:61. Ker je Zadar v dramatični domači tekmi ugnal FMP, to pomeni, da se Krka dva kroga pred koncem še ni rešila nevarnosti neposrednega izpada iz lige.

Krkaši brez poškodovanih Paola Marinellija in Ivana Ramljaka ter obolelega Luke Lapornika niso imeli nobenih možnosti za zmago. Beograjčani, ki se jim nasmiha prvo mesto po koncu rednega dela, so dominirali v vseh elementih igre, najbolj pa pod obročema - v prvem polčasu so imeli denimo več skokov v napadu kot Krka vse skupaj.

Partizan je do dvomestne prednosti prišel že v prvi četrtini, vprašanje zmagovalca pa je bilo praktično rešeno ob glavnem odmoru, ko se je razlika povzpela na dvajset točk.

Pri Krki, ki je nastopila z vsega osmimi igralci, je Dalibor Đapa dosegel 16, po deset pa sta jih prispevala Jure Balažič in Marko Jošilo.

Vladimir Anzulović, trener Krke: »Preslabo smo odigrali prvi polčas. Partizan je izkoristil premoč v skoku. Čeprav smo se na to pripravljali, so bili preprosto premočni. Poznala se nam je veliko krajša rotacija. Igrali smo brez dveh igralcev prve peterke Lapornika in Ramljaka, Marinellija sploh ne omenjam, nismo imeli niti Stergarja. Partizan je zasluženo zmagal, sam pa nimam česa zameriti svojim fantom.«

Andrea Trinchieri, trener Partizana: »Odigrali smo moštveno in s široko rotacijo. S to tekmo smo se želeli vrniti v ritem po 15 dneh brez tekem. Odigrali smo dovolj dobro, da smo nadzirali tekmo od samega začetka. Zaslužena zmaga in gremo naprej.«

Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200, sodniki: Koljenšić, Šundić (oba Črna gora), Peić (Hrvaška).

Krka: Cosey 8 (3:4), Škedelj 6 (4:4), Pašalić 9, Đapa 16 (1:2), Fifolt 2, Balažič 10 (5:5), Jošilo 10 (2:4).

Partizan: Angola-Rodas 5 (3:3), Paige 12, McAdoo 8 (0:1), Jaramaz 6, Veličković 2, Birčević 17 (1:2), Janković 7 (1:1), Thomas 7 (1:3), Trifunović 6 (2:2), Mosley 6.

Prosti meti: Krka 15:19, Partizan 8:12.

Met za tri točke: Krka 8:29 (Pašalić 3, Jošilo 2, Balažič, Đapa, Cosey), Partizan 10:29 (Paige 4, Birčević 4, Jaramaz).

Osebne napake: Krka 20, Partizan 20.

Pet osebnih: /.

* Izidi, 20. krog:

- sobota:

Krka - Partizan 61:76 (15:25, 27:47, 38:58)

Zadar - FMP 81:76 (17:16, 35:41, 61:59)

- nedelja, 1. 3.:

12.00 Mega Bemax - Igokea

20.00 Koper Primorska - Cibona

21.00 Crvena zvezda - Cedevita Olimpija

- ponedeljek, 2. 3.:

18.00 Budućnost - Mornar

* Lestvica:

1. Partizan 20 16 4 1652:1450 36

2. Budućnost 19 14 5 1541:1348 33

3. Crvena zvezda 19 12 7 1583:1410 31

4. Cedevita Olimpija 19 12 7 1612:1549 31

5. Mornar 19 12 7 1604:1588 31

6. FMP 20 10 10 1688:1642 30

7. Koper Primorska 19 11 8 1482:1510 30

8. Igokea 19 7 12 1510:1595 26

9. Krka 20 6 14 1423:1593 26

10. Zadar 20 5 15 1556:1690 25

11. Cibona 19 6 13 1431:1571 25

12. Mega Bemax 19 5 14 1518:1654 24

B. B.