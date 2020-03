Krka v Dobovi upanje ohranila živo

Ekipa Romana Zarabca je z zmago v Dobovi ohranila upanje na uvrstitev v ligo za prvaka. (Foto: arhiv MRK Krka)

Dobova, Ribnica - Dva kroga pred koncem prvega dela državnega rokometnega prvenstva se je zmage v Dobovi razveselila novomeška Krka (31:29), ki je s tem podaljšala upanje na preboj v Ligo za prvaka. S porazom v Ribnici si je vrata med elitno šesterico skorajda že zaprla Urbanscape Loka (28:30).

Dobova - Krka 29:31 (16:19)

Sintič 7, Lončar 5; Pršina 7, Kete 6.

V pomembnem obračunu za uvrstitev v ligo za prvaka je Dobova izgubila proti Krki. Ta se je z zmago vključila v boj za prvih šest mest, ki vodijo v ligo za prvaka.

Domači so sicer obračun začeli zelo dobro. V peti minuti so vodili s 5:1, v deseti še vedno s tremi zadetki, potem pa se je do polčasa Krka prebudila in povsem obrnila potek dvoboja. Novomeščani so ob polčasu vodili z 19:16.

Rokometaši Dobove so se na začetku drugega dela približali na dva zadetka, potem pa je Krka znova postregla s serijo, ki je odločila tekmo. Prednost gostov je narasla na šest zadetkov (27:21), kar je bilo preveč za preobrat domačinov. Poskusili so, se približali na dva zadetka zaostanka, za kaj več pa je zmanjkalo časa.

Benjamin Teraš, trener MRD Dobova:

"Tekmo smo začeli po dogovorih, z dobro obrambo, veliko prekinitvami tekmečevih napadov ... Po desetih minutah smo v igri padli. Verjetno so igralci mislili, da bomo zmagali le z igro v napadu. V obrambi ni bilo več prave čvrstosti. Tekmeci so to s pridom izkoristili. Poleg tega smo bili tudi neaktivni v napadu. V drugem polčasu se je razlika le povečala. Na koncu, ko smo želeli uloviti Novomeščane, je zmanjkalo časa. Krka si je zmago zaslužila!"

Roman Zarabec, trener MRK Krka:

"Čestitam fantom za zmago. Tekma je bila zelo naporna. Veliko je bilo vložka tako v eni kot tudi drugi ekipi. Mi se borimo za obstanek, Dobova za najboljšo peterico. Kljub slabšemu začetku smo se pobrali in stopili skupaj. Naredili smo precejšnjo razliko, kar nam je na koncu zagotovilo zmago. Proti koncu tekme smo želeli z glav skozi zid, nismo mogli doseči gola, vendar se je dobro izšlo."

Dobova bo v 21. krogu prvega dela prvenstva 6. marca v gosteh igrala proti Mariboru, medtem ko Krko 8. marca čaka domači obračun proti moštvu Urbanscape Loka.

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 30:28 (17:13)

Knavs (2), Horvat in Strmljan po 5; Grojzdek in Atanasov po 7.

Ribničani so tesno ugnali Škofjeločane, ki ostajajo na devetem mestu lestvice, medtem ko so s tekmo več domačini vsaj začasno spet bližje vodilnemu Celju. Razlika na vrhu je štiri točke, prednost pred tretjim Gorenjem pa prav tako znaša štiri točke.

Domačini so se po zadnjem porazu proti Celju pobrali z domačim uspehom proti Škofjeločanom. Ti bi le z zmago ostali v igri za prvih šest mest, ki peljejo v ligo za prvaka. Toda favorizirani Ribničani kljub tesnemu razpletu niso dovolili presenečenja.

Že v četrti minuti so prišli do vodstva s štirimi goli razlike (5:1). Gosti so nato dvakrat uspeli znižati na minus dva, a so Ribničani po polovici prvega polčasa vodili s petimi zadetki (12:7). Na odmor so odšli s prednostjo štirih (17:13).

Loka je drugi polčas začela bolje in pretila drugouvrščeni ekipi lige NLB. V 46. minuti so se gosti približali na vsega zadetek, zaradi česar je domači trener Aljaž Pavlič vzel minuto odmora. Še naprej se je nadaljeval mrtvi tek obeh moštev. Dvoboj pa se je prelomil po rdečem kartonu Davida Kovačiča v dresu domačih.

Po tistem so namreč Ribničani dosegli dva zadetka z igralcem manj in povedli s štirimi goli prednosti (29:25) za mirno končnico.

Mark Klarič,rokometaš RD Riko Ribnica:

"Za nami je težka tekma, tako kot vsaka v zadnjem času, kadar se pomerimo z Urbanscape Loko. Gostje so se s svojo hitro ter kombinatorno igro zopet izkazali za zelo neugodnega tekmeca. Ne glede na to, da je razlika na koncu znašala samo dva gola mislim, da smo skozi vseh 60 minut držali nadzor nad potekom igre."

Aleksander Atanasov, rokometaš RD Urbanscape Loka:

"V Ribnico smo prišli po dve točki, a so gostitelji na našo žalost tekmo suvereno pripeljali do konca. Naša igra je bila na trenutke dobra, vendar smo v njej preveč nihali. Tako so domačini zasluženo osvojili novi dve točki."

V predzadnjem, 21. krogu prvega dela prvenstva bo Ribnica 6. marca gostovala v Ormožu, Škofjeločane pa 8. marca čaka gostujoči obračun s Krko.

