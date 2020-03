V Kamniku pa pragu presenečanja

1.3.2020 | 11:35

Foto: Klemen Brumec/Calcit Voley

Novo mesto - Odbojkarji Calcit Volleya so v tekmi 7. kroga modre skupine 1. DOL za moške po hudem boju s 3:2 (26, 20, -25, -23, 12) premagali novomeško Krko. Pri Kamničanih sta bila najbolj razpoložena Hebda (27) in Yordanov (24), pri Novomeščanih pa Kosmina (23) in Drobnič (21). Krkaši bodo v prihodnjem krogu v domači dvorani gostili Merkur Maribor.

Med tednom so Kamničani z odlično igro v dobri uri premagali Salonit Anhovo, medtem ko so Novomeščani doma proti Panviti Pomgradu zapravili vodstvo z 2:0 v nizih. Na prvi medsebojni tekmi v modri skupini so v začetku februarja v Novem mestu varovanci Gašperja Ribiča sicer slavili s 3:0, vendar sta se prva dva niza končala na razliko. Še bolj izenačeno je bilo v Kamniku, čeprav so domačini že vodili z 2:0 v nizih, pa so do zmage prišli šele v odločilnem petem nizu.

Novomeščani so odlično začeli prvi niz, povedli so s 5:2 in 7:3, visoke prednosti pa niso zapravili vse sredine niza. Po točki Luke Lindiča so domačinom pobegnili za pet točk (15:10), vendar se Kamničani niso predali. Ob boljšem začetnem udarcu in napadu je Bojan Jordanov izid na 18. točki izenačil, vseeno pa so bili Novomeščani tisti, ki so prvi prišli celo do dveh zaključnih žog za prvi letošnji niz proti Calcit Volleyju. Obe zaključni žogi so Kamničani ubranili, nato še tretjo, po dveh lastnih napakah gostov pa so prišli do vodstva z 1:0 v nizih.

V drugem nizu so varovanci Gašperja Ribiča po treh zaporednih točkah gostom pobegnili na 10:7, prednost pa so nato brez večjih težav ohranili vse do vstopa v končnico niza. V njej se je z odlično igro v napadu izkazal Milosz Hebda, svoje je s servisi dodal še Tine Kvas, Kamničani pa so do zmage v drugem nizu prišli po novi lastni napaki gostov.

Borbeni Dolenjci se tudi po zaostanku dveh nizov še niso predali. V začetku tretjega niza so povedli s 3:1, po napaki domačih odbojkarjev pa so prvič prišli do treh točk prednosti (14:11). Z dvema zaporednima točkama Jana Planinca so Kamničani izid izenačili (16:16), pred vstopom v končnico niza pa so Novomeščani z asom Sergeja Drobniča prišli do vodstva z 21:19. Ko so domači odbojkarji s štirimi zaporednimi točkami na servis Maria Koncilje povedli s 23:21, je vse dišalo po novi kamniški zmagi. Krkaši se s tem niso sprijaznili, najprej so ubranili zaključno žogo domačinov, Martin Kosmina in Luka Lindič pa sta jim priigrala zmago v tretjem nizu.

Tudi v začetku četrtega niza so gledalci v Kamniku do sedme točke spremljali izenačen dvoboj, prvi pa so se nekoliko oddaljili domačini, ki so z blokom Hebde povedli z 10:7. Vendar njihovo veselje ni dolgo trajalo, kajti Novomeščani so se jim z dvema zaporednima točkama hitro približali na 9:10. Čeprav so jim v nadaljevanju niza domači odbojkarji še nekajkrat pobegnili za tri točke, zadnjič pri izidu 20:17, so pred vstopom v končnico Krkaši izid na dvajseti točki izenačili, nato pa preko Drobniča povedli s 23:20. V še eni napeti končnici je Martin Kosmina izkoristil drugo zaključno žogo.

Peti niz so bolje začeli domači odbojkarji, ki so povedli s 5:1, a jim to še ni zagotavljalo mirnega nadaljevanja, kajti razigrani krkaši, ki so ob menjavi strani še zaostajali za dve točki, so povedli z 9:8. Po polminutnem odmoru so Kamničani končno le vzeli stvari v svoje roke, dosegli štiri zaporedne točke, že prvo zaključno žogo pa je izkoristil Bojan Jordanov.

Gašper Ribič, trener Calcit Volleyja: »Po sredini dobri igri smo pričakovali, da se bodo zadeve odvijale drugače, ampak preprosto si ne smemo dovoliti, da pridemo do položaja, ko se moramo dobesedno boriti za zmago. Dejansko ne vem, kaj naj še rečem. Včasih resnično ne razumem, zakaj se nam pojavljajo določene napake. Ne preostane nam drugega, kot da to prespimo in se pripravimo na zaključni turnir srednjeevropske lige v Zwettlu.«

Sportklub 1. DOL za moške, modra skupina, 7. krog

Calcit Volley – Krka

3:2 (26, 20, -25, -23, 12)

Dvorana ŠD Kamnik, gledalcev 120, sodnika: Seifried Marko, Juraja Nina.

Calcit Volley: Pereira, Hribar (L), Bregar, Koncilja 10, Mihalj, Hebda 27, Jordanov 24, Planinc 9, Brulec, Kvas 2, Lakner 3, Kotnik, Štembergar Zupan, Rotar (L). Trener: Gašper Ribič.

Krka: Hafner 6, Ožbalt (L), Erpič 10, Vrhovšek 8, Kosmina 23, Borin (L), Drobnič 21, Travnik, Pucelj, Kumer, Lindič 9, Ogulin, Renko 6. Trener: Tomislav Mišin.

* Izidi:

- modra skupina, 7. krog:

Salonit Anhovo - ACH Volley 0:3 (-17, -21, -11)

Calcit Volley - Krka 3:2 (26, 20, -25, -23, 12)

Merkur Maribor - Panvita Pomgrad 3:1 (19, -27, 25, 16)

- lestvica:

ACH Volley 8 7 1 21: 5 33

Calcit Volley 9 7 2 22: 9 32

Merkur Maribor 8 5 3 16:10 27

Salonit Anhovo 7 1 6 5:18 12

Panvita Pomgrad 7 3 4 11:17 7

Krka 7 0 7 5:21 6