Ponesrečenec iz gozda s helikopterjem

1.3.2020 | 18:10

Ponesrečenca so do helikopterja prenesli sevniški gasilci in reševalci iz zdravstvenega doma. (Foto: PGD Sevnica)

Ob 10.26 se je pri delu v gozdu v kraju Cerovec v okolici Šentjanža, občina Sevnica, poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega občana na kraju oskrbeli. Gasilci PGD Sevnica so pomagali pri prenosu poškodovane osebe in zavarovali območje pristanka helikopterja. Helikopter SV je v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poškodovano osebo prepeljal na zdravljenje v UKC Maribor.

Ob 11.01 je med Gorenjem in Staro cerkvijo v občini Kočevje zagorela trava. Požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Stara cerkev.

Ob 11.55 je v Kozjem v garaži stanovanjske hiše zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Kozje in Lesično-Pilštanj-Zagorje so omejili in pogasili požar, prezračili prostore in jih pregledali s termo kamero. V požaru je bilo uničeno osebno vozilo, oprema v garaži in 30 kvadratnih metrov opleska.

Ob 17.25 so gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenja Straža v ulici Resa v Straži z gasilsko avtolestvijo rešili mačko, ki ni mogla sama z drevesa.