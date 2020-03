Dimniški požar; avto na bok

2.3.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 20.57 uri so na Starem sejmišču v Šentjerneju zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so požar pogasili, očistili dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero ter lastniku odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Ob 17.45 je v bližini naselja Zasap, občina Brežice, zagorel odpadni material na površini okoli sto dvajset kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošice.

Davi ob 1.04 so na Planinski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica posredovali , kjer so reševalci NMP Sevnica potrebovali pomoč pri dvigu obolele osebe.

Avto na bok

Sinoči ob 20.55 se je na cesti v Ugar v smeri proti Zadolju, občina Ribnica, osebno vozilo prevrnilo na bok. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa, posuli in očistili vozišče ter s tehničnim posegom iz vozila ukleščeno osebo, katero so na kraju oskrbeli reševalci NMP Ribnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Proti Čurilam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVEC, TP KORITA, TP ŠAHOVEC, TP ARTMANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energijena območju TP Stojanski Vrh izvod Grublje med 8.30 in 11. uro.

M. K.