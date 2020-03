Za domača društva niso zvišali cen

2.3.2020 | 08:55

Kulturni center Primoža Trubarja v Šentjerneju.

Šentjernej - Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej je v dobrih desetih letih obstoja nedvomno postal središče kulturnega in družabnega življenja v občini. Od leta 2009 je tam potekalo več kot 1.500 dogodkov, ki jih je obiskalo več kot dvesto tisoč obiskovalcev.

A kulturni hram, ki deluje v okviru javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej, že leta posluje negativno. V zadnjih dveh letih izguba znaša okrog 95 tisoč evrov, kar podjetje krije s pomočjo ostalih, zlasti gospodarskih dejavnosti, kar pa se ne sme.

Gašper Bregar

»Mi, ki smo d. o.o., subvencioniramo javni program v kulturnem centru in smo tako najbrž edinstveni v državi. To je povsem v nesoglasju z delom zakonodaje in poslovodsko logiko. Potrebno je ločeno računovodstvo za vsako dejavnost podjetja, kar delamo in sedaj se minus vidi,« je bil jasen direktor JP EDŠ Gašper Bregar, ki pove, da se cene niso spremenile od leta 2015.

Prav neurejeno financiranje je glavni razlog, da je Občina Šentjernej na zadnji občinski seji predlagala višje cene storitev in uporabe prostorov centra. Uporabnike so razdelili v tri razrede. Najem velike dvorane s 316 sedeži bi bil npr. za domača društva višji za 35 evrov, za komercialno uporabo pa 165 evrov. »V primerjavi z ostalimi kulturnimi centri nismo ne najcenejši ne najdražji, v osnovni ceni pa nedvomno nudimo največ. Ostali imajo veliko za doplačila,« zagotavlja Bregar.

Albert Pavlič (na desni)

Svetniki so imeli do podražitev kar nekaj pomislekov in na koncu so višje cene določili le za komercialni najem prostorov, ne pa za domača društva - to je bil predlog svetnika Jožeta Simončiča.

Predlog Alberta Pavliča, ki je menil, da je treba cene komercialne uporabe preučiti, domača društva pa celo oprostiti plačevanja, ter ustanoviti komisijo iz občinskih svetnikov in predstavnikov EDŠ, ki bi v tednu ali dveh pripravila čistopis novega režima najema prostorov, ni prišel na vrsto za odločanje - ker sta bila oba predloga medsebojno izključujoča in so Simončičevega prej potrdili (10 za, 5 proti).

Več o razpravi, v kateri je bilo slišati očitke nekaterih svetnikov o visokih plačah in honorarjih v kulturnem centru, pa o tem, kako je lahko komaj deset let stara stavba energetsko neučinkovita, si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

