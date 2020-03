Izborno vino, vitezi in belokranjske dvorjanke

2.3.2020 | 10:00

Julij Nemanič

Zmagovalno vino

Belokranjke so k vinu izbrane kakovosti dodale izbrane sladice.

Metlika - Društvo vinogradnikov Metlika je v razstavnem salonu podjetja Kolpa pripravilo ob koncu tedna 3. festival slovenskih predikatov. Kot je na prireditvi rekel v pozdravu predsednik Društva vinogradnikov Metlika Janez Stopar, so na festivalu okušali 73 izbranih vrst vina. Stopar se je zahvalil podjetju Kolpa za podporo pri izvedbi festivala.

»Z današnjo prireditvijo smo zadeli v polno. Če je tu svet kopalnic, naj bo še svet predikatov,« je rekel Mirjan Kulovec, svetovalec direktorja in nekdanji predsednik uprave podjetja Kolpa.

Po besedah metliškega župana Darka Zevnika je 29. februar, ko je festival, dan, ki »nam je podarjen«. S tem je nedvomno želel povedati, da festival predikatov, ki mu dajejo pečat vina izjemne kakovosti, res nekaj posebnega, in to samo na vsake štiri leta.

Slavnostni govornik je bil Julij Nemanič, ki je tudi odprl festival. Svoje izbrane besede je posvetil predikatom in vinogradnikom ter pokrajini ob Kolpi.

Zbrane sta pozdravili tudi kraljica metliške črnine Patricia Blažič in 24. vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin. Na prireditvi so nastopili tudi člani Evropskega reda vitezov vina s prvim legatom legature za Belo krajino, Dolenjsko in Posavje in članom sveta konzulata Francem Sotoškom. Ti so slovesno razglasili rezultate viteškega turnirja, se pravi ocenjevanja predikatov. Zmagovalec viteškega turnirja je sovinjon izbor letnik 2011 iz kleti družine Mavretič iz Drašičev.

Z izbranimi tradicionalnimi in sodobnimi sladicami so se vinu pridružile ženske iz vinogradniških družin in v festivalskem sporedu so o tem zapisali, da »Belokranjke dvorijo predikatom«.

3. festival predikatov, ki ga je vodil in povezoval Lojze Bojanc, so z nastopom pospremili tamburaši mladinske skupine KUD Oton Župančič Vinica.

M. L.

