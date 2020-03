Pijan prehitro vozil, se zato prevrnil, nato pa vozilo pustil na cesti

2.3.2020 | 10:55

Kot sporočajo s PU Novo mesto so bili v noči na 1. 3. policisti obveščeni o prevrnjenem osebnem avtomobilu na cesti pri Ratežu. Ob prihodu policistov voznika ni bilo na kraju, vendar so povzročitelja nesreče izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Za 56-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligramov alkohola, so odredili strokovni pregled. O povzročitvi prometne nesreče zaradi neprilagojene hitrosti in drugih kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan vijugal po vozišču

28. 2. okoli 20. ure je občan policiste opozoril na nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na cesti med Stražo in Prečno vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, na podlagi opisa vozila kršitelja izsledili in med postopkom ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 0,87 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ker je vozil pijan, so mu traktor zasegli

Sevniški policisti so 28. 2. okoli 12. ure v Sevnici zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku kmetijskega traktorja. 43-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligramov alkohola. Traktor so mu zasegli, o vožnji pod vplivom alkohola in vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja pa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijanemu in brez veljavnega vozniškega avto zasegli

Policisti PPP Novo mesto so v noči na 29. 2. med kontrolo prometa v Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila. 56-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,56 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vozil, čeprav so mu vozniško že vzeli

V noči na 29. 2. so policisti PP Krško v Krškem zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 30-letnemu vozniku osebnega avtomobila, Kršitelj, ki se mu na podlagi odločitve sodišča izvršuje ukrep prenejanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa alkoholiziranosti odklonil. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ni upošteval prepovedi nadaljnje vožnje



Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa v naselju pri Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni kršitelj v vozilu prevaža več oseb, kot je sedežev. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Ker kršitelj prepovedi ni upošteval, saj so ga kasneje ustavili na Ljubljanski cesti, so mu avtomobil zasegli in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nasilnež nad policiste

Sevniški policisti so se 28. 2. odzvali klicu na pomoč iz zasebnega prostora v Sevnici, kjer naj bi mlajši moški kršil javni red in mir in nadlegoval starše. Pijan 26-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, nadaljeval je z razgrajanjem in vpitjem in napadel policistko in policista. Zoper njega sta uporabila prisilna sredstva, ga obvladala in odpeljala v prostore za pridržanje. Zoper osumljenca bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi in mu izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru.

Žalil starše in razbijal po hiši

Zaradi pijanega 25-letnega kršitelja so v noči na 29. 2. posredovali tudi metliški policisti. Kršitelj, ki je žalil starše in razbijal inventar v hiši, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Ukradel menjalni denar

Med 27. 2. in 28. 2. je na Šmihelski cesti v Novem mestu nekdo vlomil v gostinski lokal in odtujil menjalni denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 250 evrov škode.

Odnesel tudi meso

V kraju Dolnji Križ na območju PP Dolenjske Toplice je med 25. 2. in 28. 2. neznanec vlomil v počitniško hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil orodje, televizijski sprejemnik, nože in meso. Lastnika je oškodoval za okoli 1000 evrov.

Ob malo denarja odnesel tudi dokumente

V Metliki je 28. 2. med 12. in 17. uro nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil manjšo količino denarja in dokumente.

Vlomil v gostinski lokal

V noči na 2. 3. je v Metliki neznanec vlomil gostinski lokal. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Poskusi izmika mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so 29. 2. pri kontroli tovornega vozila turških registrskih oznak v tovornem delu našli skrite štiri državljane Afganistana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito prestopili državno mejo

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 28. 2. in 2. 3. na območju krajev Lazina (PP Dolenjske Toplice) in Gornje Težke Vode (PP Novo mesto) izsledili in prijeli štiri državljane Maroka, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Nesreči pri delu v gozdu

Policisti PP Novo mesto so bili 29. 2. dopoldne obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri delu v gozdu. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da se je 57-letni moški poškodoval pri podiranju dreves v okolici Goriške vasi, ko je nanj padlo podrto drevo in mu hudo poškodovalo nogo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

1.3. dopoldne se je zgodila nesreča pri delu v gozdu na območju kraja Cerovec (PP Sevnica). Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 50-letni moški v gozdu podiral drevo, ko naj bi se ena izmed vej odlomila in mu padla na glavo. Hudo poškodovanega moškega so oskrbeli reševalci, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljan v UC Maribor.

Starejši gospodarski objekt v Sobenji vasi zgorel v celoti



29. 2. nekaj po 21. uri so bili policisti PP Brežice obveščeni o požaru gospodarskega objekta v Sobenji vasi. Gasilci so požar omejili in pogasili, vendar je starejši lesen gospodarski objekt zgorel v celoti. Policisti in kriminalisti bodo po opravljene ogledu in zbranih obvestilih o okoliščinah in vzroku za nastanek požara seznanili okrožno državno tožilstvo.

M. L.-S.