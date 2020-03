Dosledna uporaba varnostnega pasu bi lahko vsako leto rešila deset življenj

2.3.2020 | 13:05

Ljubljana - Javna agencija RS za varnost prometa danes začenja dvotedensko nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas. Namen akcije je ponovno opozoriti javnost na pomembnost uporabe varnostnega pasu v vozilih. Po nekaterih podatkih, kot navaja STA, bi namreč lahko dosledna uporaba varnostnega pasu v povprečju vsako leto rešila kar deset življenj.

Statistika smrtnih žrtev na naših cestah za lansko leto kaže, da skoraj polovica voznikov osebnih vozil ni uporabljala varnostnega pasu. Lani je namreč v prometnih nesrečah od skupno 102 udeležencev cestnega prometa umrlo 29 voznikov osebnih avtomobilov, deset med njimi pa ni bilo pripetih.

Cilj akcije Varnostni pas je povečati delež pripetosti z varnostnim pasom med vožnjo, podučiti, kako se pravilno namesti varnostni pas, dvigniti kulturo zavedanja pomembnosti uporabe varnostnega pasu ter posledično zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč. Varnostni pas in tudi zračna blazina namreč pri trku upočasnita in preprečita gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzameta velik del sile, ki se sprosti ob trku. Posledice za potnike so zato blažje, kot bi bile brez uporabe teh varnostnih pripomočkov. Dosledna uporaba varnostnega pasu zato, kot poroča STA, da opozarja agencija, zmanjša tveganje za smrt kar za polovico. Skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Akciji Varnostni pas se bodo pridružili policija, ki bo v tem času izvajala poostren nadzor, ter 76 svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki delujejo v okviru lokalnih skupnosti po Sloveniji, v akciji pa bodo sodelovali tudi najmlajši. Kot poroča STA, letos v akciji sodeluje rekordno število skupin in oddelkov - kar 1241 z več kot 22.500 otroki. S projektom Pasavček otroke in starše spodbujajo k uporabi varnostnih pasov ter pravilni in dosledni uporabi otroških varnostnih sedežev med najmlajšimi udeleženci v prometu.

M. L.-S.