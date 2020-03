Poslovil se je Jožef Kukman

2.3.2020 | 18:20

Jože Kukman (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - V 86. letu starosti je umrl magister farmacije, dolgoletni sodelavec Dolenjskih lekarn, zeliščar v cistercijanski opatiji Stična in prejemnik plakete Občine Trebnje za življenjsko delo in izjemne uspehe Jožef Kukman iz Trebnjega, so sporočili z občine Trebnje.

Jožef ali kar Jože Kukman je večino svojega življenja posvetil zdravilnim rastlinam, ljubezen do teh pa se je v njem porodila po naključju. V intervjuju za revijo Viva (marec 2015) je povedal, da je imel je srečo, da so mu v podjetju, ki se je ukvarjalo z odkupom zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev, ponudili štipendijo za študij farmacije. Ker je rad sprejemal nova znanja, je privolil. »Moje znanje o zdravilnih rastlinah, ki sem ga dobil med študijem farmacije in v dolgih letih dela v lekarnah, je bilo teoretično kar dobro, praktično pa skromno.«

Pri delu v lekarnah je spoznaval zdravilna zelišča, ki so jih krajevni prebivalci uporabljali zase in za svojo živino. To znanje je nadgradil, ko je po upokojitvi začel delati v samostanu v Stični. Pritegovalo ga je znanje duhovnih voditeljev, spoznal je številne menihe in tudi patra Simona Ašiča, ki ga je neizmerno spoštoval. Zato se z njim sprva sploh ni upal pogovarjati o zdravilnih zeliščih – vse dokler ga niso uradno zaprosili, da bi njegovo široko znanje o zdravilnih zeliščih prenesli v izdelke, ki bi jih prodajali v novem podjetju. Tako je kot farmacevt še dvaindvajset let na uporabnike zdravilnih zelišč prenašal tudi znanje patra Simona Ašiča.

V trebanjski knjižnici ali pa kar na bližnjih travnikih in poljih je imel vrsto zanimivih in poučnih predavanji in delavnic. Vedno je zagovarjal stališče, da je najbolje, če vsak sam nabere svoje zdravilne rastline, ker se zdravimo že med nabiranjem rastlin, saj se gibljemo v naravi, zelo pa nam pomaga tudi zavest, da smo rastlino sami nabrali in iz nje tudi nekaj pripravili – zase ali za svoje najbližje. Leta 2012 je dobil plaketo Občine Trebnje za življenjsko delo in izjemne uspehe, saj je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in ugledu občine.

"Mag. Kukman je bil visoko odgovorna, strokovna, srčna in spoštovana osebnost, zato hvala vam za vaše modrosti in znanje, ki ste ga nesebično delili z nami. Ohranili vas bomo v lepem spominu, svojcem pa izrekamo iskreno sožalje," so zapisali na občini Trebnje.

Pogreb pokojnika bo v sredo, 4. 3., ob 15. uri na pokopališču v Trebnjem. Žara bo v torek, 3. 3., od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

B. B.