90 let vrtcev: Namesto torte so si podarili drevesa

2.3.2020 | 18:50

Zjutraj so pred enoto Kekec sadike mladih dreves prevzeli (z leve): pomočnica ravnateljica OŠ Brusnice Alenka Korasa, pomočnica ravnateljica OŠ Stopiče Neva Kink, ravnateljica Vrtca Pedenjped Meta Potočnik, ravnateljica Vrtca Ciciban Jožica Zec in direktor Zasebnega družinskega vrtca Ringaraja Igor Štrbenc. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Pred 90 leti, natančneje 1. marca 1930, je v Novem mestu začel delovati prvi državni otroški vrtec. Ta jubilej so novomeški vrtci obeležili tako, da so na vsa vrtčevska igrišča zasadili sadiko drevesa vrste ginko, ki jih je iz lastnega semena vzgojil in vrtcem podaril gospod Alojz Serini iz Žabje vasi. "S tem bomo naravi vrnili vsaj nekaj tistega, kar nam vsak dan podarja," je simbolično dejanje pojasnila ravnateljica vrtca Ciciban Jožica Zec.

Zapisi o organizirani predšolski vzgoji v Novem mestu segajo v leto 1930. Državni otroški vrtec je pričel delovati 1. marca 1930 v prizidku sedanje OŠ Center. Otroci, ki so obiskovali vrtec, so bili stari od 4 do 7 let. V prvem letu je bilo v vrtcu 80 otrok, razporejeni pa so bili v dve skupini.

Visok jubilej bodo v novomeških vrtcih obeležili na različne načine preko celega leta, v vseh vrtcih pa so danes posadili po vsaj eno drevo. Tako je bilo dopoldne živahno v vseh 16 enotah največjih novomeških javnih vrtcev Ciciban in Pedenjped, v vseh štirih enotah vrtcev osnovnih šol Stopiče in Brusnice, pa tudi v Zasebnem družinskem vrtcu Ringaraja.

B. B.