Spet dimniški požar in ogenj v naravi

3.3.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.58 uri so v naselju Občice, občina Dolenjske Toplice, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dolenjske Toplice, Podturn, Dobindol in Soteska so očistili dimnik, s termovizijsko kamero pregledali objekt in prezračili prostore.

Ob 18.40 so v gozdu pri Velikih Brusnicah, občina Novo mesto, gasilci PGD Brusnice ostanek štirih manjših tlečih kurišč polili z vodo.

Ob 19.00 je v Šalki vasi v občini Kočevje ob jezeru gorela trava. Gasilci PGD Kočevje in PGD Šalka vas so pogasili okoli dva tisoč kvadratnih metrov suhe trave.

Ob 18.02 so v naselju Gora, občina Krško, posredovali gasilci PGE Krško, ki so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in nudili pomoč onemogli osebi do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSOJNIK, izvod Ramuta.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POGANSKE NJIVE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energijena območju TP Bojnik, Otavnik Marendol in Jeperjek med 8.15 in 12. uro.

M. K.