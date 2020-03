Tržnica lokalnih starih sort

3.3.2020 | 09:05

Črnomelj - Z namenom, da predstavijo stare sorte kmetijskih rastlin z belokranjskih kmetij in vrtov, ki se pridelujejo, prodajajo in menjajo med kmeti in vrtičkarji, KGZS-Zavod Novo mesto v sodelovanju z Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje Lan Bela krajina vabi v petek ob 10. uri v prostore Tržnice Eko Koren, Ulica komandanta Staneta 15 v Črnomlju, kjer boste svoje pridelke in izdelke starih sort lahko prodali ali zamenjali.

Ob otvoritvi Tržnice lokalnih starih sort bosta kmetijski svetovalki Natalija Pelko in Mateja Strgulec iz KGZS-Zavoda Novo mesto spregovorili o pomenu zbiranja in pridelave starih sort na kmetijah, kmetijska svetovalka Tatjana Kmetič Škof pa o možnostih prodaje pridelkov, izdelkov in storitev povezanih s starimi sortami.

M. L.-S.