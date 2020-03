Ukradli orodje, denar, pijačo, suhomesnate izdelke, kolo...

3.3.2020 | 10:10

Ilustrativna slika

Na delovišču na območju Mirne Peči je med 29. 2. in 2. 3. nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in odtujil orodje. Škode je za okoli 3000 evrov.

V noči na 2. 3. je v Črnomlju neznanec skozi vrata vlomil v gostinski lokal in odtujil menjalni denar in dve steklenici pijače.

V Bušeči vasi na območju Brežic je v noči na 2. 3. nekdo iz gospodarskega objekta odtujil gorsko kolo, električno orodje, posodo z gorivom in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za okoli 1700 evrov.

Kršitelja pridržali

Policiste PP Novo mesto so nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval svojo mamo in jo žalil. 26-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli 4 Egipčane, 2 Indijca in 2 Alžirca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Orehovec (PP Krško), Ponikve (PP Brežice) in Dobravica pri Velikem Gabru (PP Trebnje) izsledili in prijeli štiri državljane Egipta, dva državljana Indije in dva državljana Alžirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. L.-S.