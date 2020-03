Revoz je moral ustaviti proizvodnjo

3.3.2020 | 11:40

V Revozu imajo težave pri dobavi motorjev in menjalnikov. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Zaradi težav z dobavo sestavnih delov, ki so tudi posledica koronavirusa, so včeraj v Revozu zaustavili proizvodnjo. V novomeški družbi so nam novico potrdili in pojasnili, da bo proizvodnja v celoti stala še danes in jutri, in sicer zaradi zaradi težav z dobavo motorjev in menjalnikov iz tovarne v Turčiji.

"Težave so povezane s proizvodno zmogljivostjo te tovarne in daljšimi dobavnimi roki za dostavo posameznih delov, kar je deloma povezano tudi s koronavirusom," je sporočila Nevenka Bašek Zildžović, vodja Revozove službe za stike z javnostmi.

B. B.