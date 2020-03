Razstava« Radioamaterji: 60 let Radiokluba »Krško«

3.3.2020 | 12:05

Razstavni prostor (Foto: Nina Sotelšek)

Razstava Radioamaterji: 60 let Radiokluba »Krško« (Foto: Nina Sotelšek)

Krško - V Mestnem muzeju Krško bodo danes ob 17. uri odprli občasno razstavo o delovanju krškega kluba radioamaterjev. Večplastna razstava Radioamaterji: 60 let Radiokluba »Krško« je nastala kot skupen projekt krškega Radiokluba in muzeja.

Kot sporočajo iz krškega muzeja, razstava ponuja vpogled v 60-letno delovanje Radiokluba "Krško", ki so ga, kot je v besedilu razstave zapisal Drago Bučar: »leta 1959 ustanovili tehnično napredni dijaki takrat na novo ustanovljene Tehnične šole Krško. To so bili Srečko Grošelj, Emil Dolinšek in Franc Oštir. V klub so se kmalu vključili tudi nekateri drugi občani Krškega, med drugim Milan Žuraj, Rajko Županc, Vinko Pirc, Leon Leonardis, Stanko Klinec, Milan Colnar, Anton Drobež in drugi. Domači aktivist Boško Karabaš je kot dolgoletni tajnik kluba in pozneje tudi kot predsednik poskrbel za organiziranost in vsebino aktivnosti, za kar mu je nacionalno radioamatersko združenje podelilo več priznanj.«

Delovanje kluba in prizadevnost njegovih članov je na razstavi predstavljena skozi tehniko in ostala gradiva, ki so jih radioamaterji v preteklih desetletjih uporabljali za izvajanje svojih aktivnosti, pa tudi z izbranim bogatim fotografskim gradivom in video posnetki iz Arhiva Radiokluba Krško in Arhiva TV Slovenija.

Kot pravijo v muzeju, gre pri razstavi za večplasten projekt. Člani kluba, ki danes združuje 50 članov, vodi pa ga Bojan Klavžar, so namreč Mestnemu muzeju Krško podarili del tehnične opreme in del arhiva, pobudnik razstave pa je bil član Radiokluba »Krško« Boško Karabaš.

Razstava bo na ogled do 14. februarja 2021.

M. L.-S.