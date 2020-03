Tončkov dom ima novega najemnika

3.3.2020 | 13:05

Podpisnika pogodbe Tomaž Rantah in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk (Foto: Občina Sevnica)

Lisca - V občini Sevnica so danes podpisali pogodbo o najemu Tončkovega doma na Lisci. Nov najemnik, ki ga je Občina Sevnica izbrala na osnovi najvišjega seštevka točk glede na kriterije januarja letos objavljenega razpisa za novega najemnika, na katerega so prejeli tri prijave, je Gostinstvo Tomaž Rantah s.p.

Pogoji, katerim je moral zadostiti izbrani ponudnik gostinskih storitev, so med drugim poslovanje najmanj 5 dni v tednu in obvezno ob petkih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in programov, skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem. Komisija za izbor najemnika je pri izbiri upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in kakovost ponudbe, lokalnost ponudbe, primernost ponudbe glede na vrsto objekta in reference.

Višina najemnine Tončkovega doma na Lisci ostaja nespremenjena, to je, kot sporočajo z Občine Sevnica, 700 evrov, brez obratovalnih stroškov, najemna pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas.

Tomaž Rantah bo v Tončkovem domu obiskovalcem ponujal izbor toplih in hladnih napitkov, sladic in toplih obrokov, ki jih imajo planinci najraje. Ob koncih tedna načrtuje obiskovalcem ponuditi dodaten izbor hrane in nedeljskih kosil. Načrtuje vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi ponudniki, pridelovalci in predelovalci živil, tudi z nosilci certifikata kakovosti Blagovne znamke občine Sevnica. Svojo ponudbo bo prilagajal glede na letni čas in sezonsko dostopnost živil.

Obratovalni čas Tončkovega doma bo od torka do nedelje. V zimskem delovnem času, to je od 16. oktobra do 14. aprila, bo Tončkov dom odprt od 8. do 17. ure, ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 17. ure. V poletnem delovnem času, to je od 15. aprila do 15. oktobra, pa bo Tončkov dom odprt od 8. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 20. ure.

Kot se sporočajo z občine, je Tomaž Rantah ob podpisu pogodbe izrazil zadovoljstvo in pričakovanje, da bo sodelovanje tako z Občino Sevnica kot tudi s Planinskim društvom Lisca Sevnica dobro.

M. L.-S.