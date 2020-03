Hospickafe s p. dr. Karlom Gržanom

3.3.2020 | 14:40

Pogovor s p. Gržanom je vodil Jani Kramar.

Dolenjske Toplice - Slovensko društvo hospic ob svoji 25. letnici delovanja prireja številne dogodke. Na Območnem odboru Dolenjska, Posavje in Bela krajina v marcu vabijo na prireditve za dušo, telo in duha. Včeraj je v polni dvorani Kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah potekal Hospickafe večer z naslovom Ovrednotiti slehernika od rojstva do smrti.

Gost večera je bil pronicljivi duhovnik p. dr. Karel Gržan, pogovor z njim pa je vodil prostovoljec Slovenskega društva hospic Jani Kramar. Kot je poudaril p. Karel, je potrebno prav vsakega prepoznati v njegovi polni vrednosti in ga objeti tam, kjer je nemočen. Geniji so ljudje z napako, šaljivo dodaja, ostali so samo odličneži. Sreča je, ko te nekdo prepozna in te ljubi.

V jubilejnem letu pa se obetajo še drugi dogodki. To soboto, 7. marca, ob 9. uri vabijo na pohod po Machovi poti. Zbor je ob jutranji kavi pri Amigo baru. Malica bo iz popotne torbe, Slovensko društvo hospic pa bo poskrbelo za okrepčilo na poti. Zaradi lažje organizacije zbirajo prijave na dolenjska@hospic.si ali na telefon 051 454 845, in sicer do petka.

Kot pravi Maja Žagar iz Slovenskega društva hospic, bo glavna slovesnost ob 25. obletnici Slovenskega društva hospic na Dolenjskem potekala v četrtek, 26. marca, ob 19. uri, ko bo v župnijski cerkvi sv. Lenarta v Novem mestu potekal dobrodelni koncert. V koncert nas bo povabila Uvertura z zvonika. Nastopila bosta vokalno-inštrumentalna zasedba Šambača, ki prepeva pesmi Madagaskarja, ter župnijski pevski zbor sv. Lenarta. Ob koncertu bo potekala otvoritev slikarske razstave Cecilije Erike Grbec. Prav tako bo mogoče na koncertu posvojiti sadiko sadnega drevja, in sicer pod sloganom društva Dodajati življenje dnevom! Vstop bo prost, prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izpolnjevanju poslanstva društva še naprej.

L. M., foto: Slovensko društvo hospic