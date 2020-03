Onemogli osebi nudili prvo pomoč

3.3.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.44 so na Cesti Prvih borcev v Brestanici v občini Krško gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem se je nahajala onemogla oseba. Oboleli osebi so nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Krško, ki so osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci so tudi nudili pomoč reševalcem pri prenosu obolele osebe iz stanovanja do reševalnega vozila.

S helikopterjem po Metličana

Danes ob 9.38 je poletel helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HeNMP na Brniku v Metliko, od koder je prepeljal poškodovano osebo v UKC Ljubljana.

L. M.