Smrt na dvorišču - avto zapeljal s ceste in trčil v hišo

4.3.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.34 uri je na Kočevski cesti v Dolgi vasi, občina Kočevje, osebno vozilo zapeljalo z ceste na dvorišče ter trčilo v stanovanjsko hišo. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom osebo izrezali z vozila, nudili pomoč reševalcem pri oživljanju in odklopili akumulatorje. Kljub hitri pomoči je oseba preminula. PU Ljubljana poroča, da je umrl 24-letni voznik.

Ob 16.12 so v naselju Hočevje, občina Dobrepolje, gasilci PGD Hočevje, kot prvi posredovalci, nudili prvo pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev NMP.

Gorele saje

Ob 17.07 so v Bukovici, občina Ribnica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Posredovali so gasilci PGD Bukovica in Ribnica, k so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 17:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL, TP SELO PRI ZAGORICI, TP KNEŽIJA, TP GOR. KARTELJEVO, TP KARTELJEVO, TP POKRITI VKOP KARTELJEVO, TP LAZE PRI JAGODNIKU, TP JAGODNIK.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 11:30 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA VODOVOD (NADOMESTNA), na izvodu Petrol.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.