Tesno, a zmaga le ostala v Novem mestu

4.3.2020 | 10:10

Košarkarji Krke so na včerajšnji tekmi 2. kroga Lige NKBM za prvaka doma s tesnim izidom 76:75 (16:15, 12:27, 27:20, 21:13) premagali Hopse s Polzele.

Liga NKBM za prvaka, 2. krog, 3.3.

Krka – Hopsi 76:75 (16:15, 12:27, 27:20, 21:13)

Krka: Cosey 18 (2 sk, 5 as), Đapa 14 (4 sk), Balažić 14 (4 sk), Jošilo 15 (9 sk, 4 as), Pašalić 11 (3 sk, 8 as), Medved 2, Fifolt 2 (4 sk).

Krkaši so, kot sporočajo iz KK Krka, tudi tokrat igrali brez Luke Lapornika, Ivana Ramljaka, Paola Marinellija in Leona Stergarja. Tekmo so začeli v peterki Glenn Cosey, Miha Škedelj, Marko Jošilo, Jure Balažić in Dalibor Đapa. Po prvem košu gostov sta trojko zadela Jošilo in Balažić, po košu Đape za 8:2 pa so gostje že v začetku 3. minute vzeli minuto odmora. Z njo so zaustavili nalet Krkašev in se do konca četrtine približali na točko zaostanka (16:15). Drugo četrtino so Hopsi odprli s šestimi zaporednimi točkami in pri 16:21 je ob koncu 12. minute prvo minuto odmora vzel tudi Krkin trener Vladimir Anzulović. Po njej so Krkaši izenačili na 21, a so nato gostje z delnimi izidom 9:2 pobegnili na +7 (30:23) in ob koncu 16. minute so Krkaši vzeli še drugo minuto odmora. V naslednjem napadu so po trojki Čebularja gostje imeli že dvomestno prednost (33:23). Krkaši so nato s petimi zaporednimi točkami zaostanek prepolovili, a so nato gostje dosegli devet točk zapored in ob polčasu vodili z 42:28.

Drugi polčas so Krkaši odprli z delnim izidom 13-2 in se ob koncu 24. minute približali na tri točke zaostanka (41:44), potem pa so se gostje ponovno oddaljili na osem točk prednosti (51:43). Krkaši so do konca četrtine prepolovili zaostanek s polčasa (55:62), zadnjo četrtino pa so odprli z osmimi zaporednimi, tako da so na začetku 33. minute ponovno vodili (63:62). Gostje so še dvakrat prišli do vodstva, Krkaši pa so slave dve minuti pred koncem prišli do petih točk prednosti (74:69). Gostje se niso predali in s serijo 6:0 11 sekund pred koncem prišli do novega vodstva. Sekundo in pol pred koncem so naredili prekršek nad Đapo, ki je zadel oba prosta meta, na drugi strani pa je bil po minuti odmora neuspešen Atanacković in zmaga je ostala v Novem mestu.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Glenn Cosey 18

Največ skokov: Marko Jošilo 9

Največ asistenc: Muhamed Pašalić 8

Največ pridobljenih žog: Žiga Fifolt 1

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Muhamed Pašalić 19

Izjavi po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke:

„Čestitke Hopsom za dobro tekmo in čestitke mojim fantom, da so v drugem polčasu uspeli nadoknaditi zaostanek 14 točk. Slabo smo začeli tekmo, poznala se je odsotnost nekaterih igralcev. Tekmo moramo čim prej pozabiti in se usmeriti v nadaljevanje sezone. Upam samo, da bomo čim bolj zdravi.“

Dalibor Đapa, igralec Krke:

„Premalo zbrani smo bili na začetku tekme. Gostom smo dovolili preveč lahkih košev, premehko smo igrali v obrambi. Drugi polčas smo jih morali loviti, zaigrali smo bolje v napadu in to se nam je obneslo. Fantje so pokazali dobro energijo, zato smo tudi s skrajšano rotacijo uspeli priti do zmage, kar je na koncu najbolj pomembno.“

Krkaši imajo v Ligi NKBM za prvaka zmago in poraz, v naslednjem krogu pa bodo v torek, 10. 3., gostovali pri Rogaški. Še prej pa jih v soboto, 7. 3., čaka gostovanje v ABA ligi pri Mornarju iz Bara.

M. L.-S., Foto: KK Krka