Pričeli z gradnjo infrastrukture v industrijski coni

4.3.2020 | 11:55

Začetek gradnje 2. faze opremljanja Industrijske cone Trebnje. (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - Občina Trebnje je v mesecu februarju, kot so sporočili z občine, pričela z gradnjo gospodarske javne infrastrukture v sklopu investicije »Industrijska cona Trebnje – 2. faza«. Gre za nadaljevanje opremljanja industrijske cone, v sklopu katere so leta 2017 v okviru 1. faze opremili ureditveno enoto P1.

V začeti 2. fazi gradnje bodo opremili ostale ureditvene enote P2, P3 in P4, ki še nimajo ustrezne komunalne opreme in zato še ne omogočajo pozidave, kot jo predvideva prostorski akt.

V sklopu 2. faze gradnje Industrijske cone Trebnje bodo zgradili 433 m cestnega omrežja ter dogradili delno zgrajeno krožno križišče premera 20 m, izgradili pa bodo tudi 774,9 m vodovodnega omrežja, 384 m fekalne in 384 m meteorne kanalizacije ter cestno razsvetljavo in uredili zelene bariere.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 689.691,54 evrov (z DDV). Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v deležu 75 odst.) in nepovratnih sredstev Proračuna Republike Slovenije (v deležu 25 odst.). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Skupni delež sofinanciranja po pogodbi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo znaša 541.072 evrov, preostali del financira Občina Trebnje iz lastnih sredstev. Izvajalec del, podjetje Komunalne gradnje d.o.o., bo z deli končal predvidoma v mesecu maju 2020.

M. L.-S.