Kmetje v strahu za svoje živali; Šmarješka občina ne želi tretje razvojne osi

4.3.2020 | 17:30

Prihaja pomlad in kmetje bomo morali svojo drobnico preusmeriti na pašo na prosto. Na Kočevskem so nekateri ovčerejci to že naredili, spet drugi bodo ovce spustili na pašnike v kratkem. Obojim pa je skupno: v strahu so za svoje črede. Združene civilne iniciative iz Kočevske, Notranjske in Primorske, ustanovljene zaradi ogroženosti živinoreje pred zvermi na podeželju, od pristojnih zahtevajo, da takoj ukrepajo. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Medtem ko si številne občine prizadevajo za gradnjo tretje razvojne osi skozi njihova območja, v šmarješki občini pravijo, da tretje razvojne osi na območju njihove občine zagotovo nikoli ne bo. » Nikakor ne bomo pristali na to, da bi ta cesta presekala naše čudovito okolje,« je stališče občine. Pišemo tudi o tem.

Pred letom dni, januarja 2019, je na družbenem omrežju Facebook zakrožil posnetek, na katerem nekdanji novomeški romski svetnik Sandi Selimčič iz Brezja pretepa otroka. Posnetek je sprožil veliko zgražanja, na novomeškem okrožnem tožilstvu pa so zoper Selimčiča spisali obtožnico za kaznivo dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje. Sojenje je zaključeno, v tiskani izdaji pišemo več.

