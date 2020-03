Izpod nevarnega oklepa gline reševali ljudi, ki so poskušali nezakonito do želene države

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka z dvajsetimi zaprtimi vagoni natovorjenimi z glino, ki je v Slovenijo pripeljal iz Srbije, v enem izmed vagonov našli skritih več tujcev, ki so se na ta način poskušali izogniti mejni kontroli. Zaradi suma, da se osebe nahajajo tudi v drugih vagonih, so se odločili za temeljit pregled. Pri zahtevnem in obsežnem delu so jim pomagali policisti PP Brežice, prošnji policistov za pomoč pri odpiranju vagonov in razsvetljevanju območja so se odzvali gasilci PGD Mihalovec, kot nepogrešljivi pri iskanju oseb pa so se tudi tokrat več kot izkazali vodniki z reševalnimi psi Zveze vodnikov reševalnih psov in Kinološke zveze Slovenije.

Kot sporočajo s PU Novo mesto, so policisti v vagonih odkrili 30 tujcev iz Iraka, Sirije, Irana in Afganistana, ki so se zakopani v glini poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Razmere v zaprtih vagonih so bile življenjsko ogrožujoče predvsem zaradi pomanjkanja kisika, razmočena glina na površju pa se je strdila in ustvarila nevarni oklep. Policiste vodnike in gasilce je presunilo, da je bilo med tujci kar 12 otrok, starih med pet in 14 let in visoko noseča ženska. Policisti so poskrbeli za tri osebe, ki so potrebovale zdravniško pomoč, ki so jim jo zagotovili v brežiški bolnišnici.

Po besedah tiskovne predstavnice PU Novo mesto Alenke Drenik, so bili tujci povsem prekriti z glino, tako da ni povsem jasno, kako so prišli do kisika. Tujce sicer pogosto najdejo na tovornih vlakih, tudi tistih z glino, vendar se vedno nahajajo na vrhu, je poročala STA.

Dodala je, da je bila cilj tujcev verjetno Italija, kamor je bil tudi namenjen tovorni vlak. Ker za azil niso zaprosili, so bili takoj predani hrvaškim policistom, s katerimi slovenski policisti na meji skupaj izvajajo nadzor. Hrvaškim organom so po pregledu v bolnišnici predali tudi vse tri osebe, ki so potrebovale zdravniško pomoč, je še povedala.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brežic izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

Nasilnež skušal policistom pobegniti

Nekaj pred 19. uro so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Brestanici, kjer naj bi pijan moški nadlegoval goste in poskušal obračunati z lastnikom lokala. Kršitelj se je še pred prihodom policistov odpeljal z osebnim vozilom. Na podlagi opisa so ga izsledili in ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Voznik znakov policistov ni upošteval, poskušal je pobegniti in namerno trčil službeno vozilo policije. Nadaljeval je z nevarno vožnjo potem pa avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 40-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja in maščevanja uradni osebi. Zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Odnesel računalnik, denar in nakit

Med 13. in 21. uro je v Dolenjem Karteljevem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil prenosni računalnik, denar in zlat nakit. Škode je za okoli 3000 evrov.

Ukradli prašiče

V kraju Mikote na območju PP Krško so neznanci v noči na 3. 3. vlomili v hlev in odtujili šest prašičev. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Okradel tovorno vozilo

Na parkirnem prostoru v Stranjah pri Velikem Gabru je v noči na 3. 3. nekdo s tovornega vozila odvijačil in odtujil hladilnik za hidravlično olje in dve luči. Škode je za okoli 1200 evrov.

Kršitelja pridržali

Nekaj pred 18. uro so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz naselja v okolici Novega mesta, kjer naj bi pijan kršitelj motil javni red in mir in nadlegoval prebivalce naselja. 48-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, žalil je tudi policiste. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali, odpeljali v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Uro kasneje so novomeški policisti prav tako posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru. Pijan 26-letni kršitelj je žalil svojo mamo, ji grozil s pretepom in razbijal po hiši. Kljub ukazom policistov se ni pomiril, zato so ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

