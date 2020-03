Naložba prinaša več kot 50 novih delovnih mest

4.3.2020 | 14:45

Direktor podjetja Rem Igor Kastelic in gospodarski minister Zdravko Počivalšek

Rem v industrijski coni Trebnje gradi nov proizvodno-poslovni objekt.

Trebnje - Trebanjski izdelovalec montažnih modularnih objektov in bivalnih zabojnikov Rem v industrijski coni Trebnje gradi nov proizvodno-poslovni objekt, ki ga bodo po predvidevanjih dokončali do jeseni prihodnje leto. Investicija, ki je vredna dobrih 15 milijonov evrov, bo prinesla 51 novih delovnih mest, od teh 11 visokotehnoloških.

V Remu so se pred leti s pomočjo lastne razvojne ekipe in projektnega oddelka preusmerili v proizvodnjo zahtevnejših nizkoenergijskih modularnih objektov. Zaradi uvajanja novih izdelkov so bili prisiljeni zgraditi novo halo, lokacijo zanjo so našli v domači industrijski coni, kjer so kupili okoli 40.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče. Nov proizvodno-poslovni objekt se razprostira na okoli 23.000 kvadratnih metrih površine. »Investicija nam bo omogočila, da bomo v prvi vrsti povečali proizvodne kapacitete, omogočila pa bo tudi pogoje za digitalizacijo proizvodnje ter razvoj in proizvodnjo novih proizvodov, ki smo jih v zadnjem letu razvili. To je predvsem nizko energijski modularni objekti, kot so šole vrtci in podobno,« je na današnji novinarski konferenci povedal direktor podjetja Igor Kastelic.

Za naložbo so pridobili okoli 2,6 milijona evrov državnih spodbud. »Ponosen sem, da je podjetje Rem prvo, ki je dobilo sofinanciranje investicije po novem Zakonu o spodbujanju investicij,« je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je ob tem tudi dodal, da verjame, da bo njihova spodbuda investicije podjetju omogočila dobre rezultate v prihodnjih letih.

Poslovanje podjetja je predstavil pomočnik direktorja Bruno Čibej, ki je dejal, da je Rem ob koncu lanskega leta zaposloval nekaj več kot 190 ljudi. Lani so ustvaril 36 milijonov evrov prihodkov, skoraj 72 odstotkov svojih izdelkov pa izvozijo na tuje trge, največ v Nemčijo.

Na dopoldanski novinarski konferenci so obenem predstavili tudi razvojno-raziskovalni projekt skoraj nič energijskih objektov FlexModNZEB, za katerega je bilo Remu s strani gospodarskega ministrstva dodeljeno sofinanciranje v višini nekaj več kot 220.000 evrov.

Minister si je po koncu s predstavniki trebanjskega podjetja tudi ogledal, kako poteka gradnja novega objekta.

Besedilo in fotografije: R. N.

