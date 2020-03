Brusniška knjiga raste tudi z ravnateljevimi Drobtinicami

4.3.2020 | 16:25

Jože Jazbec je v pogovoru z Darjo Šinkovec predstavil knjigo in veliko zanimivosti iz svojega ustvarjalnega življenja. (Foto: OŠ Brusnice)

Prireditev je potekala ob kulturnem sporedu. (Foto: OŠ Brusnice)

Janez Gabrijelčič se vedno rad pogovori tudi z učenci. (Foto: OŠ Brusnice)

Velike Brusnice - V Osnovni šoli Brusnice so zaznamovali deveto obletnico Rastoče knjige Osnovne šole Brusnice. To so storili na najlepši način, predstavili so namreč novo knjigo, in sicer knjigo Jožeta Jazbeca Drobtinice iz življenja ravnatelja. Jazbec je bil ravnatelj na brusniški šoli. Na prireditvi se je z njim pogovarjala učiteljica na tej šoli Darja Šinkovec.

Udeležence dogodka sta nagovorila ravnateljica Jasmina Hidek in Janez Gabrijelčič, eden od pobudnikov projekta Rastoča knjiga. Prireditev, na kateri so nagovore prepletli učenci s kulturnim sporedom, sta povezovali učenki Tjaša Luzar in Tara Jazbec. Prireditev, na kateri je bil osrednji dogodek predstavitev omenjene knjige Jožeta Jazbeca Drobtinice iz življenja ravnatelja, so poimenovali Drobtinice rastoče knjige.

Na tokratno prireditev so kot posebne goste povabili učence, ki so bili vsa leta odlični in so zapisani v Osnovni šoli Brusnice v zlato knjigo.

M. L., foto: OŠ Brusnice

