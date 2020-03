Podelili regijska priznanja Civilne zaščite

4.3.2020 | 15:40

Sevnica - Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, ki so ga Združeni narodi razglasili za svetovni dan Civilne zaščite leta 1990, vlada Republike Slovenije pa je s sklepom dve leti kasneje ta dan razglasila tudi kot dan Civilne zaščite v Sloveniji, je včeraj v Kulturnem domu Sevnica potekala osrednja posavska slovesnost.

Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Brežice in občine Sevnica, so se slovesnosti udeležili predstavniki Gasilske zveze Sevnica in gasilskih društev, Policije, Slovenske vojske, nujne medicinske pomoči in drugih zdravstvenih služb, Rdečega križa, potapljačev, radioamaterjev in drugi, ki vsak na svojem delovnem področju zagotavljajo varnost tako v vsakdanjem življenju kot v izrednih situacijah, ko se s sodelovanjem povezujejo v sistem zaščite in reševanja.

Zbrane je uvodoma pozdravil sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je poudaril pomen povezovanja vseh služb, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, slavnostni govornik pa je bil namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje mag. Stanislav Lotrič. Lotrič je povedal, da imamo v Sloveniji resnično dolgo tradicijo povezovanja in nudenja nesebične pomoči, ob tem pa poudaril, da je letošnje praznovanje dneva Civilne zaščite jubilejno, že 30. zapored, ter da je »dan Civilne zaščite dan vseh, ki s svojim predanim delom, solidarnostjo, humanostjo in pogumom nesebično prispevamo k pripravljenosti in odpornosti naše družbe, k varnosti posameznika in zaščiti premoženja, k preprečevanju in omilitvi posledic nesreč«.

Na slovesnosti so premierno predvajali dokumentarni film Bojana Kostevca o aktivnostih usposabljanja, ki so jih izvedle službe Civilne zaščite in drugih, ki delujejo na področju zaščite in reševanja v preteklem letu, kulturni program pa sta popestrila Ema Štigl in Jakob Štigl ter Folklorna skupina Spomin Društva upokojencev Sevnica.

Najbolj slovesen del prireditve pa je bila podelitev priznanj zaslužnim, ki so s svojimi dejanji pomagali in sodelovali pri reševanju, zaščiti in pomoči. Priznanja sta letošnjim dobitnikom podelila Stanislav Lotrič in vodja brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Zdenka Močnik, prejeli pa so jih: Janez Pungerčar, Nik Simončič, Matija Planinc, David Belak, Letalsko tehnična četa 151. Helikopterske eskadrilje in Darko Molan bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, Območno združenje Rdečega križa Sevnica srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Društvo potapljačev »VIDRA« Krško zlati znak Civilne zaščite kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti civilne zaščite.

V imenu prejemnikov se je za priznanja zahvalil predsednik Društva potapljačev »VIDRA« Krško Matej Koritnik, ki je povedal, da je priznanje Civilne zaščite nenadomestljivo simbolno sporočilo, ki je še toliko bolj pomembno v času, ko človeške vrednote vse bolj bledijo.

M. L.-S.