O strategiji razvoja, pumptracku, poročilu nadzornega odbora …

4.3.2020 | 20:05

Straški svetniki so včeraj zasedali kar pet ur. (Foto: M. Ž.)

Predsednica Nadzornega odbora Anita Avbar Salopek je predstavila poročilo odbora za leto 2018.

Straža - Straški svetniki so se včeraj sestali prvič v tem koledarskem letu. Seja je bila dolga, trajala je kar pet ur, najdlje pa so se zadržali pri točki o seznanitvi o aktivnostih glede strategije Občine Straža. Vsebinsko sicer ni prav nič novega, razen to, da se je občinska uprava po dveh usklajevalnih sestankih s svetniki začela dogovarjati z Razvojnim centrom Novo mesto, da bi prevzeli vodenje, koordinacijo in izdelavo omenjene strategije. Na koncu so na pobudo Boruta Likarja (LKOS) sprejeli sklep, da župan do prihodnje seje predlaga sestavo posebne skupine, ki bi vseskozi sodelovala z Razvojnim centrom, da bi se izognili morebitnim očitkom, da njihovo strategijo izdeluje nekdo drug.

V nadaljevanju so med drugim sprejeli poslovni plan Komunale za letošnje leto, se seznanili s projektom ureditve sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov Opekarne Zalog za obisk javnosti, za katerega so na javnem pozivu LAS Dolenjske in Bele krajine dobili 81 tisoč evrov, celotna naložba je vredna 122 tisočakov, ter projektoma regionalne kolesarske povezave Novo mesto-Straža in rekonstrukcije ceste proti stadionu v Vavti vasi.

Znova so govorili o umestitvi pumptrack poligona. Zanj je leta 2018 občina Straža dobila pobudo od aktivnih kolesarjev. Tedaj je občina predlagala, da bi se umestil poligon v neizkoriščen hangar v športnem parku Breza, pridobili so tudi predračun. Vendar so po predstavitvi ideje na občinskem svetu svetniki predlagali, da se preuči več možnih lokacij umestitve. To so tudi storili, s strokovnjaki za tovrstno gradnjo so opravili terenske oglede o možnosti umestitve poligona na več možnih lokacijah. Izoblikoval se je predlog, da se zgradi kolesarski poligon z 310 kv. metri voznih asfaltnih površin in 500 kv. metri zelenih površin, kar bi stalo nekaj manj kot 40 tisoč evrov.

Kot je povedala Manica France Klemenčič iz občinske uprave so pri umestitvi poligona v prostor upoštevali več meril in oblikovali nabor štirih lokacij, ki so jih v obravnavo predlagali občinskemu svetu, in sicer pri igrišču pri blokih v Straži, v Športnem parku Breza, pri stadionu Vavta vas in osnovni šoli Vavta vas. Svetniki so za najprimernejšo izbrali prav slednjo.

Seznanili so se tudi o stanju varnosti v občini, ki je po besedah Damjana Cesarja, pomočnika komandirja Policijske postaje Dolenjske Toplice, dokaj ugodno, pa tudi s poročilom Nadzornega odbora za leto 2018. Kot je povedala njegova predsednica Anita Avbar Salopek so od petih nadzorih, ki so jih opravili, pri treh ugotovili nepravilnosti. Kje in kaj pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.

