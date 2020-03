Danes praznuje avtor prvega slovenskega romana

4.3.2020 | 18:30

Josipu Jurčiču so se sinoči, na predvsečer njegovega rojstnega dne tradicionalno poklonili na Muljavi. (Foto: G. S.)

Vse skupaj se je začelo s podoknico tamkajšnjega pevskega zbora.

Muljava - Na Muljavi so se sinoči že tradicionalno poklonili rojaku Josipu Jurčiču. Prireditev, ki so jo pripravili Kulturno društvo Kresnička, Kulturno društvo Josipa Jurčiča in Zavod Prijetno domače na predvečer njegovega rojstnega dne, se je začela s podoknico članov Moškega pevskega zbora Muljava pred rojstno hišo pisatelja na Jurčičevi domačiji, nato pa se nadaljevala v prostorih Galerije Kresnička, kjer so odprli razstavo likovnih del slikarke Adele Petan Prebujenje, so sporočili iz ivanške občine.

Zbrane krajane in goste je nagovoril podžupan Tomaž Smole z mislijo o Jurčiču. »Da bi lahko pisatelja res razumeli, moramo njegova dela večkrat vzeti v roke. In vedno znova nas nagovori na malce drugačen način. Lahko smo hvaležni kako bogato zapuščino imamo. Zato je tudi prav, da ohranjamo spomin na velikane slovenske kulture, med katere sodi tudi naš rojak Josip Jurčič. Na kulturi in jeziku temelji naš narod in naša država«, je dejal in se zbranim zahvalil za trud in vsakoletni poklon rojaku.

Misli o človeku, ki je pomembno zaznamoval slovenski literarni prostor, sta delila tudi vsestranska muljavska kulturnica Tatjana Lampret in Igor Adamič, predsednik KD Josipa Jurčiča Muljava. Ta je povedal, da bodo muljavski gledališčniki v letošnjem letu, v amfiteatru na Jurčičevi domačiji, uprizorili igro po motivih romana Rokovnjači Josipa Jurčiča in Janka Kersnika.

Prireditev so poleg muljavskih pevcev obogatili še najmlajši člani kulturnih društev, povezovala pa jo je Veronika Gavez, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: G. Stopar

