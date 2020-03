Podpora gasilstvu in malemu gospodarstvu

5.3.2020 | 09:15

V občini Škocjan podpirajo gasilstvo in malo gospodarstvo. (Foto: L. M.)

Škocjan - Občina je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, gasilke opreme in sofinanciranje izdelave projektov za izgradnjo gasilskih domov za lansko leto namenila finančno pomoč dvema gasilskima društvoma, ki sta se javila. PGD Škocjan je prejelo 75 tisoč evrov za nakup novega gasilskega vozila, ki ga načrtujejo ob letošnji 120-letnici društva, PGD Grmovlje pa dobrih 7.300 evrov za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za nov gasilski dom.

Lani pa je namenila tudi denar za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini in sicer je štirim vlagateljem na podlagi razpisa pomagala pri subvencioniranju naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij. Po 1.658 evrov je namenila Pekarni Pepe iz Hrastulj, Mizarstvu Dušana Mojstroviča iz Dobrave pri Škocjanu in Glasbenim storitvam Tina, Jože Lenart s.p., dobrih tisoč evro pa je prejel Damjan Makovec s.p. iz Zaloga pri Škocjanu.

L. Markelj